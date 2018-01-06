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Fuori produzione

Philips Sonicare AirFlossIdropulsore - Spazzolino elettrico ricaricabile

HX8211/02

3.9

| (10) Recensioni

Non usi il filo interdentale? Fidati di AirFloss.

Per chi non usa il filo con regolarità, AirFloss è un modo semplice di eseguire la pulizia interdentale. AirFloss può essere utilizzato con collutorio o con acqua e utilizza un'esclusiva tecnologia che sfrutta aria e micro-gocce per rimuovere la placca nelle zone più difficili.

Vedi tutti i vantaggi

Rimuove la placca che non viene rimossa dal normale spazzolino

Non usi il filo interdentale? Fidati di AirFloss.

  • Con 1 beccuccio

Tecnologia ad aria e micro-gocce

Tecnologia ad aria e micro-gocce

Un modo facile per migliorare la pulizia interdentale

Un modo facile per migliorare la pulizia interdentale

La pulizia interdentale è molto importante per la salute orale. AirFloss è un modo semplice per eseguire una pulizia interdentale più profonda e creare una sana abitudine.

Pulizia di tutta la bocca in soli 30 secondi

Pulizia di tutta la bocca in soli 30 secondi

Con AirFloss, la pulizia di tutta la bocca richiede solo 30 secondi. Basta premere il pulsante una volta per un singolo getto, quindi spostarlo e ripetere. Per usare la nuova funzionalità di spruzzo automatico, tieni premuto il pulsante e muovi la punta guida da uno spazio all'altro. Emetterà automaticamente uno spruzzo al secondo.

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Recensioni

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3.9

su 5

10

Recensioni

3

06/01/2018

Italia

Italia

pulizia dentale ai massimi livelli con semplicità

ottimo prodotto, lo utilizzo giornalmente dopo aver spazzolato i denti con spazzolino sonicare, incredibile la pulizia ottenuta, non è invasivo e di facile uso, gli spazi interdentali sono pulitissimi, il Vostro dentista se ne accorgerà di sicuro. Consiglierò questo prodotto a chiunque

Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8211/02 Interdental - Rechargeable

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25/06/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

Soddisfatto. Valido anche da portare in viaggio.

Ho sostituito un vecchio Braun a getto e in un primo momento non ero soddisfatto pienamente. Poi mi sono abituato e ora mi piace e per la sua piccola dimensione lo porto con me anche quando viaggio. L'unico appunto che faccio è al contenitore del liquido che è un po' troppo piccolo. Per il resto va tutto bene.

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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03/09/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

buon prodotto pulisce i denti bene

pulisce bene tra dente e dente massaggia le gengive usando colluttorio o anche semplicemente acqua

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8211/02 Interdental - Rechargeable

Sì, consiglio questo prodotto

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