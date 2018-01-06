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Fuori produzione
HX8211/02
Non usi il filo interdentale? Fidati di AirFloss.
Per chi non usa il filo con regolarità, AirFloss è un modo semplice di eseguire la pulizia interdentale. AirFloss può essere utilizzato con collutorio o con acqua e utilizza un'esclusiva tecnologia che sfrutta aria e micro-gocce per rimuovere la placca nelle zone più difficili.
Con 1 beccuccio
La pulizia interdentale è molto importante per la salute orale. AirFloss è un modo semplice per eseguire una pulizia interdentale più profonda e creare una sana abitudine.
Con AirFloss, la pulizia di tutta la bocca richiede solo 30 secondi. Basta premere il pulsante una volta per un singolo getto, quindi spostarlo e ripetere. Per usare la nuova funzionalità di spruzzo automatico, tieni premuto il pulsante e muovi la punta guida da uno spazio all'altro. Emetterà automaticamente uno spruzzo al secondo.
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3.9
su 5
10
Recensioni
OLD58
06/01/2018
Italia
pulizia dentale ai massimi livelli con semplicità
ottimo prodotto, lo utilizzo giornalmente dopo aver spazzolato i denti con spazzolino sonicare, incredibile la pulizia ottenuta, non è invasivo e di facile uso, gli spazi interdentali sono pulitissimi, il Vostro dentista se ne accorgerà di sicuro. Consiglierò questo prodotto a chiunque
Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8211/02 Interdental - Rechargeable
Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8211/02 Interdental - Rechargeable
Adriras
25/06/2016
Italia
Compratore verificato
Soddisfatto. Valido anche da portare in viaggio.
Ho sostituito un vecchio Braun a getto e in un primo momento non ero soddisfatto pienamente. Poi mi sono abituato e ora mi piace e per la sua piccola dimensione lo porto con me anche quando viaggio. L'unico appunto che faccio è al contenitore del liquido che è un po' troppo piccolo. Per il resto va tutto bene.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8211/02 Interdental - Rechargeable
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8211/02 Interdental - Rechargeable
tony56
03/09/2015
Italia
Compratore verificato
buon prodotto pulisce i denti bene
pulisce bene tra dente e dente massaggia le gengive usando colluttorio o anche semplicemente acqua
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8211/02 Interdental - Rechargeable
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AirFloss HX8211/02 Interdental - Rechargeable
rispetto all'uso del solo spazzolino manuale