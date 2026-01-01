Termini di ricerca

    Cura avanzata per denti e gengive sensibili

      Philips Sonicare Series 6500 Spazzolino ricaricabile

      HX7411/10

      Cura avanzata per denti e gengive sensibili

      Una pulizia accurata può anche essere delicata su denti e gengive sensibili con una rimozione della placca 10 volte superiore*. Dotato della nostra tecnologia Sonicare di nuova generazione per una pulizia potente ma delicata, anche nelle zone difficili da raggiungere.

      Cura avanzata per denti e gengive sensibili

      Rimuove delicatamente fino a 10 volte più placca*

      • Rimozione della placca fino a 10 volte superiore*
      • Delicato su denti e gengive sensibili
      • Tecnologia Sonicare di nuova generazione
      • Sensore di pressione visivo
      • 3 modalità di pulizia, 3 intensità
      Estremamente delicato sui denti sensibili

      Estremamente delicato sui denti sensibili

      Una pulizia accurata può anche essere delicata per denti e gengive sensibili. La testina S2 Sensitive è caratterizzata da un design unico con setole lunghe, sottili e ultramorbide per una pulizia estremamente confortevole. Con oltre 3.000 setole fitte, aiuta a rimuovere fino a 10 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale*.

      Tecnologia Sonicare di nuova generazione

      Tecnologia Sonicare di nuova generazione

      Questo spazzolino elettrico utilizza la nostra tecnologia Sonicare di nuova generazione per offrirti una pulizia davvero uniforme in tutta la bocca. Il motore regola automaticamente la potenza assicurando che non vi sia alcun calo nelle prestazioni quando si raggiungono le zone più difficili della bocca. Goditi una pulizia delicata ma efficace per denti e gengive con fino a 62.000 movimenti delle setole. L'azione fluidodinamica Sonicare favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.

      Aiuta a proteggere le gengive con il nostro sensore di pressione

      Aiuta a proteggere le gengive con il nostro sensore di pressione

      Questo spazzolino elettrico Sonicare è dotato di un anello luminoso alla base che ti avvisa se stai esercitando una pressione eccessiva. Ti basta allentare la pressione quando si accende per aiutare a proteggere le gengive.

      Scegli la tua esperienza di pulizia ideale

      Scegli la tua esperienza di pulizia ideale

      Con 9 impostazioni di spazzolamento tra cui scegliere, le tue sessioni di pulizia avranno una marcia in più, sia che tu voglia applicare maggiore vigore o concentrarti su un aspetto specifico della pulizia. Scegli tra le modalità Clean, Sensitive e White e seleziona una delle tre intensità.

      Informazioni dettagliate sulla pulizia a portata di mano

      Informazioni dettagliate sulla pulizia a portata di mano

      Raggiungi i tuoi obiettivi di igiene orale con lo spazzolino Sonicare e l'app. I due dispositivi si integrano perfettamente per offrirti una pulizia guidata, consigli, trucchi e contenuti personalizzati. Insieme, sarete inarrestabili.

      Prenditi cura di te e ricarica lo spazzolino ovunque

      Prenditi cura di te e ricarica lo spazzolino ovunque

      La nostra custodia da viaggio con porta di ricarica integrata ti consente di ricaricare il dispositivo mentre sei in viaggio. È abbastanza resistente da garantire la sicurezza dello spazzolino Sonicare, ma anche abbastanza compatta da poter essere riposta in qualsiasi borsa: la compagna di viaggio ideale.

      Sessioni di pulizia guidate

      Sessioni di pulizia guidate

      Ottieni il massimo dalla tua sessione con i timer di pulizia Sonicare. Ogni 20 secondi, BrushPacer ti avvisa di passare a una nuova zona della bocca. Mentre, dopo 2 minuti, SmartTimer ti segnala che la sessione è terminata.

      Continua a spazzolare al meglio con il promemoria di sostituzione della testina

      Continua a spazzolare al meglio con il promemoria di sostituzione della testina

      Sapevi che le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo? I dentisti consigliano di cambiare regolarmente la testina, ecco perché gli spazzolini Philips Sonicare sono dotati di un promemoria di sostituzione. Tiene traccia della frequenza e dell'intensità di spazzolamento e ti avvisa quando arriva il momento di sostituire la testina.

      21 giorni di pulizia regolare

      21 giorni di pulizia regolare

      Prova fino a 21 giorni di pulizia regolare con una singola ricarica, introducendo un nuovo livello di praticità nella tua routine quotidiana.

      Specifiche tecniche

      • Intensità

        Alta
        Per una pulizia migliore
        Media
        Per la pulizia di tutti i giorni
        Bassa
        Per denti e gengive sensibili

      • Aggiornamento del prodotto

        Periodo di supporto
        Philips fornirà gli aggiornamenti di sicurezza necessari fino al 31 dicembre 2026.

      • Assorbimento

        Voltaggio
        100-240 V

      • Specifiche tecniche

        Autonomia (da completamente carica a scarica)
        21 giorni
        Batteria
        Ricaricabile
        Tipo di batteria
        Agli ioni di litio
        Consumo energetico
        Standby senza display 0,08 W

      • Aspetto e rifiniture

        Colore
        Nero

      • Assistenza

        Garanzia
        Garanzia limitata di 2 anni

      • Compatibilità

        Compatibilità Android
        Telefoni Android con Bluetooth 4.0 e versioni successive
        Tecnologia wireless Bluetooth
        App per la pulizia denti connessa
        Compatibilità iOS
        iPhone con Bluetooth 4.0 e versioni successive

      • Facilità d'uso

        Indicatore di stato della batteria
        L'icona illuminata indica la durata della batteria
        Compatibilità del manico
        Testine ad aggancio semplice
        Manico
        Design ergonomico e compatto
        Custodia da viaggio
        Custodia da viaggio per la ricarica
        Timer
        BrushPacer e SmartTimer

      • Accessori inclusi

        Manico
        1 spazzolino ricaricabile 6500
        Custodia da viaggio
        1 custodia da viaggio
        Testina per spazzolino
        1 S2 Sensitive
        Caricabatterie
        1 caricatore USB-A

      • Prestazioni di pulizia

        Rimozione della placca
        1000% più efficace*
        Velocità
        62.000 movimenti al minuto

      • Modalità

        Clean
        Per un'eccezionale pulizia quotidiana
        Bianco
        Per rimuovere le macchie superficiali
        Sensitive
        Per denti e gengive sensibili

      • Tecnologia con sensore di movimento intelligente

        Feedback sulla pressione esercitata
        • L'anello luminoso diventa viola
        • Vibrazione e suono intermittente
        Promemoria di sostituzione
        BrushSync ti avverte quando sostituire la testina

      • App Sonicare

        Monitoraggio e report sui progressi
        Monitora gli schemi di spazzolamento nel tempo per mantenere una buona igiene orale.

      • nelle zone difficili da raggiungere rispetto a uno spazzolino manuale in 6 settimane.

      Etichetta ambientale

      identificazione del materiale

