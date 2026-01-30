Termini di ricerca

    • La testina ideale per uno sbiancamento brillante La testina ideale per uno sbiancamento brillante La testina ideale per uno sbiancamento brillante

      Philips Sonicare Optimal White Confezione da 4 +1 testine

      HX6065/88

      La testina ideale per uno sbiancamento brillante

      Ottieni un sorriso ancora più radioso con questa testina di ricambio per lo sbiancamento dei denti Philips Sonicare, testata clinicamente. Noterai i risultati dopo appena una settimana con una pulizia quotidiana eccezionale.

      Scopri tutti i vantaggi

      Disponibile in:

      La testina ideale per uno sbiancamento brillante

      Denti 100% più bianchi in una settimana*

      • Denti 100% più bianchi in una settimana*
      • Rimuove 7 volte più placca*
      • Medio-morbide
      • Confezione da 4+1
      Rimozione delle macchie fino al 100% in più in soli 3 giorni

      Rimozione delle macchie fino al 100% in più in soli 3 giorni

      Ottieni denti più bianchi grazie al cuscinetto centrale per la rimozione delle macchie di questa testina. Le setole disposte a forma di diamante sono progettate per aumentare il contatto con la superficie dentale e rimuovere le macchie in modo più efficace. I risultati parlano da soli con denti fino al 100% più bianchi in una sola settimana.*

      Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

      Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

      La nostra testina per lo sbiancamento dei denti è dotata di innumerevoli setole in grado di rimuovere fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale, garantendo anche una pulizia rinfrescante dell'intera bocca.

      Tecnologia Sonicare comprovata

      Tecnologia Sonicare comprovata

      Scopri la pulizia scelta da milioni di persone. Gli spazzolini Philips Sonicare puliscono in modo delicato ma efficace e si prendono cura di denti e gengive con fino a 62.000 movimenti delle setole. L'azione fluidodinamica Sonicar favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.

      Comprovata efficacia nell'igiene orale

      Comprovata efficacia nell'igiene orale

      Tutte le testine Philips Sonicare sono progettate meticolosamente e testate clinicamente, per garantire i più elevati standard in termini di qualità, sicurezza e prestazioni.

      Continua a spazzolare al meglio con i promemoria BrushSync

      Continua a spazzolare al meglio con i promemoria BrushSync

      Sapevi che le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo? I dentisti consigliano di cambiare regolarmente la testina, ecco perché gli spazzolini Philips Sonicare sono dotati della tecnologia BrushSync. Tiene traccia della frequenza e dell'intensità di spazzolamento e ti avvisa quando arriva il momento di sostituire la testina.

      Si adatta a tutti i manici ad aggancio Philips Sonicare

      Si adatta a tutti i manici ad aggancio Philips Sonicare

      Questa testina è compatibile con tutti gli spazzolini elettrici Philips Sonicare.*** Ti basta attaccarla o staccarla per una facile sostituzione e pulizia.

      Realizzata con il 70% di plastica a base biologica**

      Realizzata con il 70% di plastica a base biologica**

      Stiamo lavorando per ridurre l'uso di plastica a base di combustibili fossili nei nostri prodotti. Ecco perché il 70% della plastica utilizzata in questa testina è a base biologica.**

      Confezione riciclabile in carta

      Confezione riciclabile in carta

      Tutte le nostre testine sono fornite in confezioni in carta che possono essere riciclate presso strutture specializzate.

      Specifiche tecniche

      • Aspetto e rifiniture

        Colore
        Nero
        Consistenza rigida delle setole
        Medio-morbide
        Setole con avviso di sostituzione
        Il colore blu delle setole scompare progressivamente
        Misura
        Standard
        Riconoscimento intelligente testina

      • Compatibilità

        Sistema con testine
        Ad aggancio
        Non adatto per
        Philips One
        Spazzolini compatibili
        Philips Sonicare

      • Accessori inclusi

        Testine
        5 W2 Optimal White

      • Qualità e prestazioni

        Sostituzione
        Ogni 3 mesi
        Testata
        per un uso ottimale
        Fabbricato in
        Austria
        Vantaggi
        • Salute delle gengive
        • Rimozione della placca
        • Rimozione macchie/sbiancamento

      • in modalità White rispetto a uno spazzolino manuale.
      • *assegnato alla plastica della testina in base al bilancio di massa.
      • **Non compatibile con i manici Philips One.

      Etichetta ambientale

      identificazione del materiale

