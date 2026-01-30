Termini di ricerca
HX6065/87
La testina ideale per uno sbiancamento brillante
Ottieni un sorriso ancora più radioso con questa testina di ricambio per lo sbiancamento dei denti Philips Sonicare, testata clinicamente. Noterai i risultati dopo appena una settimana con una pulizia quotidiana eccezionale.Scopri tutti i vantaggi
Confezione da 4 +1 testine
Ottieni denti più bianchi grazie al cuscinetto centrale per la rimozione delle macchie di questa testina. Le setole disposte a forma di diamante sono progettate per aumentare il contatto con la superficie dentale e rimuovere le macchie in modo più efficace. I risultati parlano da soli con denti fino al 100% più bianchi in una sola settimana.*
La nostra testina per lo sbiancamento dei denti è dotata di innumerevoli setole in grado di rimuovere fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale, garantendo anche una pulizia rinfrescante dell'intera bocca.
Scopri la pulizia scelta da milioni di persone. Gli spazzolini Philips Sonicare puliscono in modo delicato ma efficace e si prendono cura di denti e gengive con fino a 62.000 movimenti delle setole. L'azione fluidodinamica favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.
Tutte le testine Philips Sonicare sono progettate meticolosamente e testate clinicamente, per garantire i più elevati standard in termini di qualità, sicurezza e prestazioni.
Sapevi che le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo? I dentisti consigliano di cambiare regolarmente la testina, ecco perché gli spazzolini Philips Sonicare sono dotati della tecnologia BrushSync. Tiene traccia della frequenza e dell'intensità di spazzolamento e ti avvisa quando arriva il momento di sostituire la testina.
Questa testina è compatibile con tutti gli spazzolini elettrici Philips Sonicare.*** Ti basta attaccarla o staccarla per una facile sostituzione e pulizia.
Stiamo lavorando per ridurre l'uso di plastica a base di combustibili fossili nei nostri prodotti. Ecco perché il 70% della plastica utilizzata in questa testina è a base biologica.**
Tutte le nostre testine sono fornite in confezioni in carta che possono essere riciclate presso strutture specializzate.
Aspetto e rifiniture
Compatibilità
Accessori inclusi
Qualità e prestazioni
