L'innovativo design delle setole rimuove delicatamente la placca

La testina Philips Sonicare Sensitive è dotata di setole morbidissime per una pulizia delicata ed efficace. Le setole sagomate si adattano alla forma dei denti per un'esperienza di pulizia ultra sensibile. Disponibile anche in versione più piccola e di dimensioni compatte, per una pulizia più precisa.