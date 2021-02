Raggiungi i punti più difficili, per un'igiene migliore

L'unico spazzolino Sonic angolato, che raggiunge meglio i punti difficili per un'igiene migliore. Sonicare assicura un'esclusiva azione di pulizia dinamica, che arriva in profondità tra i denti e nelle aree difficili e contemporaneamente massaggia le gengive per una sensazione di pulito mai provata prima. Scopri tutti i vantaggi