Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto.
Spazzolino ricaricabile
Cura essenziale per denti e gengive sani
Rimuove delicatamente fino a 3 volte più placca*
Rimuove delicatamente fino a 3 volte più placca
EasyStart
SmartTimer e QuadPacer
14 giorni di durata della batteria
Questo spazzolino elettrico è dotato della nostra testina Intercare. Le setole extra lunghe aiutano a rimuovere più placca dagli spazi interdentali e dai punti difficili da raggiungere.
L'azione fluidodinamica Sonicare
Gli spazzolini Philips Sonicare puliscono in modo delicato ma efficace e si prendono cura di denti e gengive con 31.000 movimenti delle setole. L'azione fluidodinamica Sonicare favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.
Facile passaggio alla pulizia con spazzolino elettrico
Il programma Sonicare EasyStart è pensato per chi è alle prime armi con lo spazzolino elettrico. Il programma offre la possibilità di aumentare gradualmente e delicatamente la potenza di spazzolamento durante le prime 14 pulizie.
Sessioni di pulizia guidate
Ottieni il massimo dalla tua sessione con i timer di pulizia Sonicare. Ogni 30 secondi, BrushPacer ti avvisa di passare a una nuova zona della bocca. Mentre, dopo 2 minuti, SmartTimer ti segnala che la sessione è terminata.
Prova fino a 14 giorni di pulizia regolare con una sola ricarica completa, introducendo un nuovo livello di praticità nella tua routine quotidiana.
Specifiche tecniche
Intensità
Media
Per la pulizia di tutti i giorni
Assorbimento
Voltaggio
100-240 V
Autonomia (da completamente carica a scarica)
14 giorni
Batteria
Ricaricabile
Tipo di batteria
Agli ioni di litio
Consumo energetico
Standby senza display <0,5 W (raggiunto automaticamente entro 1 minuto)
Aspetto e rifiniture
Colore
Nero
Assistenza
Garanzia
Garanzia limitata di 2 anni
Facilità d'uso
Indicatore di stato della batteria
L'icona illuminata indica la durata della batteria
