Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio
Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto
Prezzo del pacchetto
Salta
Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:
Aggiungi accessori
Questo prodotto
- {discount-value}
1100
Spazzolino ricaricabile
totale
recurring payment
Cura essenziale per denti e gengive sani
Rimuove delicatamente fino a 3 volte più placca*
Rimuove delicatamente fino a 3 volte più placca
EasyStart
SmartTimer e QuadPacer
14 giorni di durata della batteria
Rimuove delicatamente fino a 3 volte più placca*
Questo spazzolino elettrico è dotato della nostra testina Intercare. Le setole extra lunghe aiutano a rimuovere più placca dagli spazi interdentali e dai punti difficili da raggiungere.
L'azione fluidodinamica Sonicare
Gli spazzolini Philips Sonicare puliscono in modo delicato ma efficace e si prendono cura di denti e gengive con 31.000 movimenti delle setole. L'azione fluidodinamica Sonicare favorisce le prestazioni delle setole, permettendo al fluido di penetrare in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale.
Facile passaggio alla pulizia con spazzolino elettrico
Il programma Sonicare EasyStart è pensato per chi è alle prime armi con lo spazzolino elettrico. Il programma offre la possibilità di aumentare gradualmente e delicatamente la potenza di spazzolamento durante le prime 14 pulizie.
Sessioni di pulizia guidate
Ottieni il massimo dalla tua sessione con i timer di pulizia Sonicare. Ogni 30 secondi, BrushPacer ti avvisa di passare a una nuova zona della bocca. Mentre, dopo 2 minuti, SmartTimer ti segnala che la sessione è terminata.
14 giorni di durata della batteria
Prova fino a 14 giorni di pulizia regolare con una sola ricarica completa, introducendo un nuovo livello di praticità nella tua routine quotidiana.
Specifiche tecniche
Intensità
Media
Per la pulizia di tutti i giorni
Assorbimento
Voltaggio
100-240 V
Specifiche tecniche
Autonomia (da completamente carica a scarica)
14 giorni
Batteria
Ricaricabile
Tipo di batteria
Agli ioni di litio
Consumo energetico
Standby senza display <0,5 W (raggiunto automaticamente entro 1 minuto)
Aspetto e rifiniture
Colore
Bianco
Assistenza
Garanzia
Garanzia limitata di 2 anni
Facilità d'uso
Compatibilità del manico
Testine ad aggancio semplice
Indicatore di stato della batteria
L'icona illuminata indica la durata della batteria
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.