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Fuori produzione

Philips Sonicare PowerUpSpazzolino sonico ricaricabile

HX3110/00

2.7
| (49) Recensioni
Migliore rimozione della placca*
Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare garantisce la stessa semplicità d'uso di uno spazzolino manuale, ma rimuove la placca in modo più efficace.
Vedi tutti i vantaggi

*rispetto a uno spazzolino manuale

Migliore rimozione della placca*

  • 1 modalità

  • 1 testina

Tecnologia sonica

Tecnologia sonica

Più movimenti in un giorno rispetto a quelli di uno spazzolino manuale in un mese. Più di 15.000 movimenti al minuto.

Semplicità d'uso

Semplicità d'uso

L'impugnatura dal design sottile ed ergonomico garantisce la stessa semplicità d'uso di uno spazzolino manuale.

Aiuta a ridurre il rischio di carie

Aiuta a ridurre il rischio di carie

Pulire i denti due volte al giorno riduce le carie

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Recensioni

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2.7

su 5

49

Recensioni

15/03/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

Buon prodotto

Prodotto pratico ed eccellente. Mi trovo benissimo come funzionamento ed efficace

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PowerUp HX3110/33 Sonic electric toothbrush

Sì, consiglio questo prodotto

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14/11/2014

Italia

Italia

Ottimo

Davvero buono nonostante sia il modello base: comodo, efficace e bello.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PowerUp HX3110/00 Sonic electric toothbrush

Sì, consiglio questo prodotto

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27/01/2014

Italia

Italia

Lavora bene

Ho usato questo prodotto per alcune settimane in sostituzione di un prodotto simile della concorrenza, devo dire che mi sono trovato molto bene, efficace, lascia una sensazione di pulizia che l'altro non mi dava. Il prezzo forse e' un po' alto ma la qualita' e' ottima.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PowerUp HX3110/00 Sonic electric toothbrush

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