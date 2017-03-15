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Fuori produzione
HX3110/00
1 modalità
1 testina
Più movimenti in un giorno rispetto a quelli di uno spazzolino manuale in un mese. Più di 15.000 movimenti al minuto.
L'impugnatura dal design sottile ed ergonomico garantisce la stessa semplicità d'uso di uno spazzolino manuale.
Pulire i denti due volte al giorno riduce le carie
2.7
su 5
49
Recensioni
teddi62
15/03/2017
Italia
Compratore verificato
Buon prodotto
Prodotto pratico ed eccellente. Mi trovo benissimo come funzionamento ed efficace
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerUp HX3110/33 Sonic electric toothbrush
Sì, consiglio questo prodotto
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Raf74
14/11/2014
Italia
Ottimo
Davvero buono nonostante sia il modello base: comodo, efficace e bello.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerUp HX3110/00 Sonic electric toothbrush
Sì, consiglio questo prodotto
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ANTONELLA88
27/01/2014
Italia
Lavora bene
Ho usato questo prodotto per alcune settimane in sostituzione di un prodotto simile della concorrenza, devo dire che mi sono trovato molto bene, efficace, lascia una sensazione di pulizia che l'altro non mi dava. Il prezzo forse e' un po' alto ma la qualita' e' ottima.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerUp HX3110/00 Sonic electric toothbrush
Sì, consiglio questo prodotto
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