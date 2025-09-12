Termini di ricerca
Carrello
Al momento non ci sono articoli nel carrello.
HR2040/00
Frullatore potente per frullati quotidiani
Progettato per migliorare la tua esperienza di frullatura quotidiana, grazie a una potenza di 350W e a lame performanti in grado di lavorare tutti gli ingredienti, persino il ghiaccio. Una miscela omogenea in pochissimo tempo e con il minimo sforzo.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Frullatore
totale
recurring payment
Prepara i tuoi frullati quotidiani senza fatica grazie al potente motore da 350W. Goditi i tuoi frullati dalla consistenza vellutata e senza grumi in un batter d'occhio.
Utilizza le due impostazioni di velocità per controllare quanto velocemente e finemente vuoi miscelare gli ingredienti, per preparare ogni volta il frullato perfetto.
Che tu abbia voglia di una deliziosa salsa o di un sano frullato, questo mini frullatore fa sicuramente al caso tuo. Dai kiwi ai cubetti di ghiaccio, trita anche gli ingredienti più impegnativi.
Gusta i tuoi frullati ovunque vai, grazie al bicchiere da viaggio. Frulla, chiudi il coperchio e via!
Grazie al suo design compatto e moderno, puoi riporre il mini frullatore sul piano di lavoro della cucina per averlo sempre a portata di mano anche nei giorni più frenetici.
Non dovrai più preoccuparti della pulizia mentre prepari il tuo frullato. Sia il bicchiere che le lame sono lavabili in lavastoviglie.
Le resistenti lame in acciaio inossidabile rimangono affilate più a lungo e non si arrugginiscono né si ossidano.
Scopri il resto dei nostri utensili da cucina essenziali e crea il tuo set da cucina con lo stesso design per prestazioni durature.
E come ulteriore garanzia, il frullatore è coperto da una garanzia di 2 anni.
Specifiche generali
Specifiche tecniche
Compatibilità
Funzionalità di sicurezza
Peso e dimensioni
Durata
Paese di origine
You are about to visit a Philips global content pageContinue
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.