    • Frullatore potente per frullati quotidiani Frullatore potente per frullati quotidiani Frullatore potente per frullati quotidiani
      Serie 1000 Frullatore

      HR2040/00

      Frullatore potente per frullati quotidiani

      Progettato per migliorare la tua esperienza di frullatura quotidiana, grazie a una potenza di 350W e a lame performanti in grado di lavorare tutti gli ingredienti, persino il ghiaccio. Una miscela omogenea in pochissimo tempo e con il minimo sforzo.

      Frullatore potente per frullati quotidiani

      Il tuo strumento essenziale in cucina.

      • Potente motore da 350W
      • Bicchiere da viaggio da 0,6L
      • Per tritare il ghiaccio e altri ingredienti solidi
      • Componenti lavabili in lavastoviglie
      350W per frullati omogenei in qualsiasi momento

      350W per frullati omogenei in qualsiasi momento

      Prepara i tuoi frullati quotidiani senza fatica grazie al potente motore da 350W. Goditi i tuoi frullati dalla consistenza vellutata e senza grumi in un batter d'occhio.

      Due impostazioni di velocità per frullare più finemente

      Due impostazioni di velocità per frullare più finemente

      Utilizza le due impostazioni di velocità per controllare quanto velocemente e finemente vuoi miscelare gli ingredienti, per preparare ogni volta il frullato perfetto.

      Per tritare il ghiaccio e altri ingredienti solidi

      Per tritare il ghiaccio e altri ingredienti solidi

      Che tu abbia voglia di una deliziosa salsa o di un sano frullato, questo mini frullatore fa sicuramente al caso tuo. Dai kiwi ai cubetti di ghiaccio, trita anche gli ingredienti più impegnativi.

      Bicchiere da viaggio

      Bicchiere da viaggio

      Gusta i tuoi frullati ovunque vai, grazie al bicchiere da viaggio. Frulla, chiudi il coperchio e via!

      Design compatto di 10,8 cm.

      Design compatto di 10,8 cm.

      Grazie al suo design compatto e moderno, puoi riporre il mini frullatore sul piano di lavoro della cucina per averlo sempre a portata di mano anche nei giorni più frenetici.

      Accessori lavabili in lavastoviglie

      Accessori lavabili in lavastoviglie

      Non dovrai più preoccuparti della pulizia mentre prepari il tuo frullato. Sia il bicchiere che le lame sono lavabili in lavastoviglie.

      Lame in acciaio inossidabile estremamente resistenti

      Lame in acciaio inossidabile estremamente resistenti

      Le resistenti lame in acciaio inossidabile rimangono affilate più a lungo e non si arrugginiscono né si ossidano.

      Utensili da cucina essenziali

      Utensili da cucina essenziali

      Scopri il resto dei nostri utensili da cucina essenziali e crea il tuo set da cucina con lo stesso design per prestazioni durature.

      2 anni di garanzia

      2 anni di garanzia

      E come ulteriore garanzia, il frullatore è coperto da una garanzia di 2 anni.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche generali

        Materiale primario
        Plastica
        Materiale secondario
        Metallo
        Impostazioni preprogrammate
        No
        Funzioni
        Frullatore
        Tipo di prodotto
        Mini frullatore
        Numero di dosi
        2
        Piedini antiscivolo
        Interfaccia
        Pulsante a pressione
        Lunghezza cavo
        0,85 m
        Vano portacavo
        No
        Interruttore on/off integrato
        Termostato regolabile
        No
        Spia di alimentazione
        No
        Componenti lavabili in lavastoviglie
        Indicatore del livello di capacità
        Materiale del recipiente
        Plastica (PP)
        Materiale della lama
        Acciaio inox
        Rotazioni al minuto (RPM)
        25.000
        Senza BPA
        Funzione a impulsi
        Lame rimovibili
        Capacità di tritare il ghiaccio
        Capacità di frullare ingredienti caldi
        No
        Libro di ricette
        No
        Livello di rumorosità (standard)
        LC = 86 dB(A)
        Garanzia
        2
        Compatibile con alimenti secchi
        No
        Modalità autopulente
        No

      • Specifiche tecniche

        Assorbimento
        350W
        Voltaggio
        da 230V
        Frequenza
        50 Hz
        Numero per confezione
        1
        Prodotto batteria
        No
        Efficienza energetica
        No

      • Compatibilità

        Accessori inclusi (x1)
        Coperchio del bicchiere
        Accessorio compatibile (non incluso)
        DFU
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Tagliando di garanzia

      • Funzionalità di sicurezza

        Certificazione di sicurezza

      • Peso e dimensioni

        Lunghezza prodotto
        10,8 cm
        Larghezza prodotto
        10,8 cm
        Altezza prodotto
        36,2 cm
        Peso prodotto
        1,017 cm
        Lunghezza confezione
        14,1 cm
        Larghezza confezione
        23,1 cm
        Altezza confezione
        25,1 cm
        Peso confezione
        1,38 kg

      • Durata

        Custodia
        Materiali riciclati al 100%
        Manuale utente
        Materiali riciclati al 100%

      • Paese di origine

        Prodotto in
        Cina

