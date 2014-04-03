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Fuori produzione

Care Straight & CurlPiastra per capelli

HP8345/00

5

| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Acconciature lisce e ricci 3 volte più delicati

Il nuovo Straight & Curl di Philips ti consente di ottenere l'acconciatura liscia, ondulata e riccia che desideri, ed è più delicato sui capelli. Pieghe 3 volte più delicate grazie al trattamento agli ioni, alle piastre in ceramica SilkySmooth e al controllo digitale della temperatura

Vedi tutti i vantaggi

Piastra per capelli con Ionic Care

Acconciature lisce e ricci 3 volte più delicati

  • Piastre ricurve in ceramica

  • Distribuzione uniforme calore 230 °C

  • Trattamento agli ioni

Temperatura professionale di 230 °C per risultati perfetti

Questa temperatura elevata consente di modificare la piega dei capelli e garantisce il look perfetto che desideri.

Piastre ricurve per creare facilmente onde e ricci morbidi

Piastre curve Silky Smooth in ceramica per creare facilmente onde e ricci. Avvolgi i capelli intorno alla piastra curva o crea un'onda sulle punte dei capelli.

Protezione superiore con l'asciugatura agli ioni, per capelli luminosi e lisci

Protezione superiore con l'asciugatura agli ioni, per capelli luminosi e lisci

Dona ai tuoi capelli un trattamento immediato grazie all'asciugatura agli ioni. Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per la massima lucentezza. Per capelli splendenti, lisci e senza effetto crespo.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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5.0

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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03/04/2014

United Kingdom

United Kingdom

Hair straightners

After choosing the Philips hair straighteners I was delighted with the ease of use, the flexibility of styles and also for the smooth, silky condition of my hair after use. Excellent.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Care Straight & Curl HP8345/03 Straightener

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Care Straight & Curl HP8345/03 Straightener

21/02/2014

Suisse

Suisse

Mein neuer Stylist

Ich bin begeistert! Der Haarglätter ist einfach in der Handhabung und im Gewicht nicht zu schwer. Das Design sieht sehr hochwertig aus. Ich habe sehr feines Haar was schnell bricht nach der Anwendung habe ich keine fliegenden Haare und das beste ist die Glättung hält bis zur nächsten Haarwäsche. Super ist das, die gewünschte Temperatur eingestellt werden kann. Kann das Gerät nur weiter empfehlen.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Care Straight & Curl HP8345/00 Haarglätter

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Care Straight & Curl HP8345/00 Haarglätter

25/04/2013

Suisse

Suisse

3 Looks mit einem Gerät

Der Haarglätter von Philips hat ein schönes schwarzes Design und liegt gut in der Hand. Was mir persönlich sehr gut gefällt ist, dass der Glätter eine automatische Tastensperre besitzt, sodass man beim glätten keine Angst haben muss, wenn man mal versehentlich auf die Tasten kommt. Die Keramikbeschichtung schont das Haar und verleiht dem Haar einen schönen Glanz. Die Temperatur lässt sich beliebig einstellen von 160 – 230 Grad, sodass man jeden Look beliebig kreieren kann und die Temperatur seiner Haarstruktur anpassen kann. Für das Glätten der Haare musste ich nur zweimal durch die Haarsträhnen mit dem Glätter gehen. Von meinem alten Gerät bin ich es gewohnt mindestens viermal durch die einzelnen Haarsträhnen zu gehen, bis sie perfekt geglättet sind. Die Haare glänzen nach dem glätten und fallen sehr schön. Das Glätteisen hat gewölbte Platten, daher war ich anfangs etwas skeptisch, ob sich die Haare wirklich glätten lassen oder ob man eher nur Locken- und Wellenlooks damit kreieren kann. Doch es funktioniert und das sogar sehr gut. Durch die gewölbten Platten kann man perfekt Locken stylen und die Locken erhalten einen tollen Schwung. Ich bin sehr zufrieden mit dem Haarglätter von Phillips, da man viele schöne Looks kreieren kann und die Temperatur auf seine Wünsche einstellen kann. Auch die Handhabung ist einfach und die Haare glänzen nach der Anwendung wie nach einem Friseurbesuch. Der Haarglätter ist innerhalb weniger Sekunden Einsatzbereit und wenn man ihn man versehentlich angelassen hat, schaltet er sich automatisch nach einer Stunde aus.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Care Straight & Curl HP8345/00 Haarglätter

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