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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Piastre in ceramica
Temperatura 140-220 °C
Trattamento agli ioni
La ceramica è estremamente liscia e resistente per natura ed è quindi uno dei materiali più adatti alle piastre per capelli. La cura con cui sono state realizzate le piastre SilkySmooth garantisce migliori proprietà di scorrevolezza e delicatezza della ceramica, per capelli perfetti e luminosi.
Dona ai tuoi capelli un trattamento immediato grazie all'asciugatura agli ioni. Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per la massima lucentezza. Per capelli splendenti, lisci e senza effetto crespo.
Riconoscimenti
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
PEKYANA
14/12/2013
España
perfecta
plancha perfecta en cuanto a calidad precio. la uso todos los dias y la tengo hace años, ahi sigue como nueva. y el pelo impecablemente liso me encanta!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP8333/00 Care SilkySmooth
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