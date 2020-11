Capelli due volte più morbidi con le piastre in ceramica SilkySmooth

La ceramica è estremamente liscia e resistente per natura ed è quindi uno dei materiali più adatti alle piastre per capelli. La cura con cui sono state realizzate le piastre SilkySmooth garantisce migliori proprietà di scorrevolezza e delicatezza della ceramica, per capelli perfetti e luminosi.