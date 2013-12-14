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  • Stiratura delicata e luminosità agli ioni
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  • Stiratura delicata e luminosità agli ioni
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Fuori produzione

Protezione SilkySmooth

HP8333/00

4
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Stiratura delicata e luminosità agli ioni
La piastra per capelli Philips Care è davvero liscia e consente di ridurre significativamente gli attriti, evitando di spezzare i capelli e lasciandoli luminosi, lisci e pieni di salute
Vedi tutti i vantaggi

Piastra per capelli dalla perfetta scorrevolezza

Stiratura delicata e luminosità agli ioni

  • Piastre in ceramica

  • Temperatura 140-220 °C

  • Trattamento agli ioni

Capelli due volte più morbidi con le piastre in ceramica SilkySmooth

Capelli due volte più morbidi con le piastre in ceramica SilkySmooth

La ceramica è estremamente liscia e resistente per natura ed è quindi uno dei materiali più adatti alle piastre per capelli. La cura con cui sono state realizzate le piastre SilkySmooth garantisce migliori proprietà di scorrevolezza e delicatezza della ceramica, per capelli perfetti e luminosi.

Controllo di precisione con termostato regolabile a 220°C

Controllo di precisione con termostato regolabile a 220°C

Protezione superiore con l'asciugatura agli ioni, per capelli luminosi e lisci

Protezione superiore con l'asciugatura agli ioni, per capelli luminosi e lisci

Dona ai tuoi capelli un trattamento immediato grazie all'asciugatura agli ioni. Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per la massima lucentezza. Per capelli splendenti, lisci e senza effetto crespo.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

  • Award image AWARD-612375

Recensioni

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4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
1

14/12/2013

España

España

perfecta

plancha perfecta en cuanto a calidad precio. la uso todos los dias y la tengo hace años, ahi sigue como nueva. y el pelo impecablemente liso me encanta!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP8333/00 Care SilkySmooth

Sì, consiglio questo prodotto

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