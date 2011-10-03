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HP8300/00 Piastra per capelli

HP8300/00

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| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
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4.5

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Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

bought for the wife:

my wife said the product was very good as she uses it for travelling ,so she is happy with it.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP8300 Straightener

Sì, consiglio questo prodotto

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20/03/2011

France

France

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Questa revisione è stata effettuata per HP8300/00 Lisseur

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Questa revisione è stata effettuata per HP8300/00 Lisseur

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