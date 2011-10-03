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Recensioni
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maggie
03/10/2011
United Kingdom
bought for the wife:
my wife said the product was very good as she uses it for travelling ,so she is happy with it.
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Julinette02
20/03/2011
France
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