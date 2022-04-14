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SatinShave Essential Rasoio elettrico Wet & Dry
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Quando è necessario sostituire la lamina del rasoio da donna?
Come va pulito il rasoio da donna Philips?
È possibile utilizzare l'epilatore o il rasoio da donna Philips su pelle asciutta o bagnata?
È sicuro utilizzare una lamina di rasatura su tutto il corpo?
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