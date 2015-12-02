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Fuori produzione
HC3410/85
REGOLACAPELLI serie 3000 - Taglia due volte più veloce*
Il REGOLACAPELLI serie 3000 è stato progettato per durare nel tempo e per garantire prestazioni ottimali. Le innovative lame e il pettine regolabile sono stati progettati per offrirti un taglio preciso e veloce ogni volta. Include anche un rifinitore confortevole per naso, orecchie e sopracciglia.
Lame in acciaio inossidabile
13 impostazioni di lunghezza
Utilizzo con cavo
Rifinitore per naso incluso
Taglia ogni tipo di capelli grazie alla tecnologia avanzata DualCut; gruppo lame con doppia affilatura e frizione ridotta. L'innovativo gruppo lame è stato progettato per offrire una velocità di taglio doppia rispetto ai tradizionali regolacapelli Philips, e la massima praticità grazie alla protezione in acciaio inossidabile.
Lame auto-affilanti in acciaio inossidabile per un'affilatura a lunga durata.
Seleziona e blocca facilmente la lunghezza che desideri tramite il pettine regolabile, che offre 12 impostazioni di lunghezza bloccabili comprese tra 1 mm e 23 mm, con intervalli precisi di 2 mm tra una lunghezza e l'altra. Oppure puoi usarlo senza pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.
3.6
su 5
31
Recensioni
donieleon
02/12/2015
Italia
Compratore verificato
ottimo prodotto
Prodotto semplice da usare ed efficace. Lo consiglio a tutti. Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3410/85 Regolacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
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campi
03/02/2018
España
Es un producto Philps
Llevo años tratando con productos Philips a mi personalmente me da confianza, naturalmente, no todo es perfección, pero tienen cierta relevancia sus productos, y esto ya da una garantía
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3410/85 Hair clipper
Sì, consiglio questo prodotto
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mininessie
04/10/2016
España
Compratore verificato
Fácil de usar y cómodo
Me gusta que no haya que cambiar las guías,el que solo lleve un peine graduable es mucho más cómodo para mí. El rendimiento es bueno,estoy contenta con la compra.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3410/85 Hair clipper
Sì, consiglio questo prodotto
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Rispetto al suo predecessore Philips
5 anni di garanzia internazionale, solo per HC3410