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Fuori produzione

Hairclipper series 3000Regolacapelli

HC3410/85

3.6

| (31) Recensioni

REGOLACAPELLI serie 3000 - Taglia due volte più veloce*

Il REGOLACAPELLI serie 3000 è stato progettato per durare nel tempo e per garantire prestazioni ottimali. Le innovative lame e il pettine regolabile sono stati progettati per offrirti un taglio preciso e veloce ogni volta. Include anche un rifinitore confortevole per naso, orecchie e sopracciglia.

Vedi tutti i vantaggi

Con rifinitore aggiuntivo per naso, orecchie e sopracciglia

REGOLACAPELLI serie 3000 - Taglia due volte più veloce*

  • Lame in acciaio inossidabile

  • 13 impostazioni di lunghezza

  • Utilizzo con cavo

  • Rifinitore per naso incluso

Gruppo lame doppiamente affilate con frizione ridotta

Gruppo lame doppiamente affilate con frizione ridotta

Taglia ogni tipo di capelli grazie alla tecnologia avanzata DualCut; gruppo lame con doppia affilatura e frizione ridotta. L'innovativo gruppo lame è stato progettato per offrire una velocità di taglio doppia rispetto ai tradizionali regolacapelli Philips, e la massima praticità grazie alla protezione in acciaio inossidabile.

Lame auto-affilanti in acciaio per un'affilatura a lunga durata

Lame auto-affilanti in acciaio per un'affilatura a lunga durata

Lame auto-affilanti in acciaio inossidabile per un'affilatura a lunga durata.

13 impostazioni della lunghezza facili da selezionare e bloccare (0,5 - 23 mm)

13 impostazioni della lunghezza facili da selezionare e bloccare (0,5 - 23 mm)

Seleziona e blocca facilmente la lunghezza che desideri tramite il pettine regolabile, che offre 12 impostazioni di lunghezza bloccabili comprese tra 1 mm e 23 mm, con intervalli precisi di 2 mm tra una lunghezza e l'altra. Oppure puoi usarlo senza pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.

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3.6

su 5

31

Recensioni

02/12/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

ottimo prodotto

Prodotto semplice da usare ed efficace. Lo consiglio a tutti. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3410/85 Regolacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

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03/02/2018

España

España

Es un producto Philps

Llevo años tratando con productos Philips a mi personalmente me da confianza, naturalmente, no todo es perfección, pero tienen cierta relevancia sus productos, y esto ya da una garantía

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3410/85 Hair clipper

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04/10/2016

España

España

Compratore verificato

Fácil de usar y cómodo

Me gusta que no haya que cambiar las guías,el que solo lleve un peine graduable es mucho más cómodo para mí. El rendimiento es bueno,estoy contenta con la compra.

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Rispetto al suo predecessore Philips

  2. 5 anni di garanzia internazionale, solo per HC3410