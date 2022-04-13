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Fuori produzione
Supporto
HC3410/85
Fuori produzione
È possibile utilizzare il regolacapelli Philips per radere i peli del corpo?
È possibile utilizzare il Bodygroom Philips quando è collegato alla presa di corrente?
Come si pulisce il Bodygroom Philips?
Come si ricarica il Bodygroom, il rifinitore o il regolacapelli Philips?
Perché all'interno di regolabarba/regolacapelli/Multigroom è presente del grasso bianco?
Come si tagliano i capelli con un regolacapelli o un Multigroom Philips?
È possibile risciacquare il Bodygroom Philips con acqua?
È possibile portare con sé i prodotti Philips per la cura del corpo o la bellezza?
Come si agganciano/sganciano gli accessori del Philips Groomer?
Il mio nuovo rifinitore o rasoio Philips non si accende
Il Bodygroom, il regolabarba o il regolacapelli Philips non si carica
Il Bodygroom/regolacapelli Philips non funziona
Il Philips Groomer non taglia in modo uniforme
Il regolacapelli/groomer Philips emette un rumore strano
I capelli ostruiscono il regolacapelli Philips
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