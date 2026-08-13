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Fuori produzione
GC7220
La speciale punta unisce una forma appuntita particolare sulla parte anteriore della piastra a speciali fessure per vapore allungate per raggiungere le zone più strette e difficili e ottenere una stiratura impeccabile.
Doppia velocità di stiratura con vapore pressurizzato. Il vapore pressurizzato penetra in profondità nei tessuti, rendendo la stiratura semplice e veloce, anche sui capi più difficili.
Una volta accesa, la caldaia è pronta per l'uso in soli due minuti.
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