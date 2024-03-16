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User Manual Philips Pressurised steam generator GC7220
Quick start guide Philips Pressurised steam generator
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Quale acqua usare per il ferro o il sistema a vapore Philips?
Come si rimuove il calcare dal ferro generatore di vapore Philips?
Come pulire il serbatoio dell'acqua del ferro generatore di vapore Philips
Misurino di riempimento
La spia blu sul ferro generatore di vapore Philips lampeggia
La spia rossa Calc-Clean del ferro da stiro Philips continua a lampeggiare
Il ferro generatore di vapore Philips non rimuove le pieghe
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