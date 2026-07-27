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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FC9350/01
1800W
PowerCyclone 5
Filtro Allergy H13
Il motore da 1800W a lunga durata genera una potenza di aspirazione fino a 360W per risultati di pulizia impeccabili.
La tecnologia PowerCyclone 5 accelera il flusso d'aria nella camera cilindrica per separare la polvere dall'aria e mantenere prestazioni elevate e una forte potenza di aspirazione più a lungo.
La spazzola MultiClean è progettata per aderire di più al pavimento per pulire più a fondo tutti i tipi di pavimento.
Riconoscimenti
Recensioni
Rispetto a PowerPro Compact FC8471/01
I livelli di filtraggio sono testati in conformità a EN60312-1-2017 e sono equivalenti a HEPA 13.