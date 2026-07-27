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  • Potenza aspirante più elevata* grazie a PowerCyclone 5
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Fuori produzione

PowerPro CompactAspirapolvere senza sacco

FC9350/01

1 premio

Potenza aspirante più elevata* grazie a PowerCyclone 5
Il design compatto dell'aspirapolvere senza sacco Philips Serie 3000 si abbina alle prestazioni straordinarie. Ottieni una pulizia completa in tutta la casa grazie alla tecnologia PowerCyclone 5 e alla spazzola MultiClean.
Vedi tutti i vantaggi

Compatto e potente

Potenza aspirante più elevata* grazie a PowerCyclone 5

  • 1800W

  • PowerCyclone 5

  • Filtro Allergy H13

Motore da 1800W a lunga durata per una potenza di aspirazione elevata

Motore da 1800W a lunga durata per una potenza di aspirazione elevata

Il motore da 1800W a lunga durata genera una potenza di aspirazione fino a 360W per risultati di pulizia impeccabili.

PowerCyclone 5 assicura prestazioni elevate più a lungo

PowerCyclone 5 assicura prestazioni elevate più a lungo

La tecnologia PowerCyclone 5 accelera il flusso d'aria nella camera cilindrica per separare la polvere dall'aria e mantenere prestazioni elevate e una forte potenza di aspirazione più a lungo.

Spazzola MultiClean per pulire a fondo tutti i pavimenti

Spazzola MultiClean per pulire a fondo tutti i pavimenti

La spazzola MultiClean è progettata per aderire di più al pavimento per pulire più a fondo tutti i tipi di pavimento.

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Riconoscimenti

  • Award image VRS_AWARD-1679576

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Esclusioni di responsabilità

  1. Rispetto a PowerPro Compact FC8471/01

  2. I livelli di filtraggio sono testati in conformità a EN60312-1-2017 e sono equivalenti a HEPA 13.