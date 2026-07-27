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Tutte le serie

  • Kit filtri per PowerPro Compact e Active*
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  • Kit filtri per PowerPro Compact e Active*
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Kit sostitutivo

FC8010/02

Kit filtri per PowerPro Compact e Active*
Il kit di filtri antiallergenici sostitutivi H13 è compatibile con le serie Philips PowerPro Compact, PowerPro Active e PowerPro City*. Il kit contiene i filtri di motore e scarico che si consiglia di sostituire una volta all'anno.
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Filtri sostitutivi originali Philips

Kit filtri per PowerPro Compact e Active*

  • 1 filtro di scarico

  • 1 filtro motore lavabile

  • 1 separatore schiuma lavabile 2 strati

Filtro di ingresso motore lavabile

Filtro di ingresso motore lavabile

Il kit contiene 1 filtro motore lavabile. Ciò consente alti livelli di filtraggio ed evita che le polveri sottili raggiungano il motore danneggiandolo. Il filtro può essere lavato e si consiglia di sostituirlo una volta l'anno.

Separatore schiuma lavabile a 2 strati

Separatore schiuma lavabile a 2 strati

Il kit contiene 1 filtro di ingresso motore (2 strati in schiuma). Questo filtro è un'ulteriore protezione per il motore e deve essere posizionato accanto al filtro motore lavabile. Il filtro può essere lavato e si consiglia di sostituirlo una volta l'anno.

Filtro di scarico per un filtraggio eccellente

Filtro di scarico per un filtraggio eccellente

Il kit contiene 1 filtro di scarico, che cattura persino le polveri più sottili, prima che l'aria venga espulsa nuovamente nella stanza, per un ambiente domestico pulito e senza polvere. Il filtro dovrebbe essere sostituito una volta all'anno.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Compatibile con le seguenti gamme di prodotti: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516 PowerPro Active: FC9549 - FC9553, FC9555, FC9556, FC9569 - FC9571, FC9573, FC9576, FC9588