Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
FC8010/02
FC9333/09R1
FC9334/09R1
FC9550/09R1
FC9552/19R1
FC9555/09R1
FC9556/09R1
FC9557/09R1
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FC9330/09R1
FC9331/09R1
1 filtro di scarico
1 filtro motore lavabile
1 separatore schiuma lavabile 2 strati
Il kit contiene 1 filtro motore lavabile. Ciò consente alti livelli di filtraggio ed evita che le polveri sottili raggiungano il motore danneggiandolo. Il filtro può essere lavato e si consiglia di sostituirlo una volta l'anno.
Il kit contiene 1 filtro di ingresso motore (2 strati in schiuma). Questo filtro è un'ulteriore protezione per il motore e deve essere posizionato accanto al filtro motore lavabile. Il filtro può essere lavato e si consiglia di sostituirlo una volta l'anno.
Il kit contiene 1 filtro di scarico, che cattura persino le polveri più sottili, prima che l'aria venga espulsa nuovamente nella stanza, per un ambiente domestico pulito e senza polvere. Il filtro dovrebbe essere sostituito una volta all'anno.
Recensioni
Compatibile con le seguenti gamme di prodotti: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516 PowerPro Active: FC9549 - FC9553, FC9555, FC9556, FC9569 - FC9571, FC9573, FC9576, FC9588