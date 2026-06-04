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Manuali e documentazione

Il kit di filtri antiallergenici sostitutivi H13 è compatibile con le serie Philips PowerPro Compact, PowerPro Active e PowerPro City*. Il kit contiene i filtri di motore e scarico che si consiglia di sostituire una volta all'anno.

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  • 4 June 2026

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