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Performer Silent Aspirapolvere con sacco
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FC8781/09
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Gli accessori dell'aspirapolvere Philips sono compatibili con altri modelli?
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Quando e come sostituire il sacchetto per la polvere dell'aspirapolvere Philips?
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PerformerProTubo telescopico
Performer Silent 7000 SeriesFILTRO ALLERGY PLUS
Tubo flessibile con impugnatura
Spazzola TriActive Pro
Ricambio per la spazzola integrata
Bocchetta piccola nero corvino
Bocchetta a lancia
Bocchetta per pavimenti
S-bagClassic Long Performance - Confezione convenienza
S-bagSacchetti antipolvere anti-allergia
S-bagSacchetti per aspirapolvere
PerformerKit sostitutivo
Spazzola Mini Turbo
Filtro di scarico s-filter®
Filtro di ingresso triplo
S-bagClassic Long Performance (confezione da 4)
L'aspirapolvere Philips non si accende
L'aspirapolvere Philips si surriscalda
L'aspirapolvere Philips indica che il sacchetto per la polvere è pieno quando non lo è
Aspirapolvere Philips con bassa potenza di aspirazione
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