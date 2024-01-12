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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Cattura il 99,9% della polvere
750 W
66 dB per un'aspirazione silenziosa
Il motore ad alta efficienza da 750W genera un'elevata potenza di aspirazione per una pulizia sempre superiore.
La spazzola TriActive Pro e la potenza di aspirazione elevata consentono di aspirare il 99,9% delle polveri sottili**.
Produce poco rumore e consente di aspirare silenziosamente in qualsiasi momento, senza disturbare le altre persone in casa. Certificato da Quiet Mark.
Riconoscimenti
4.8
su 5
51
Recensioni
98%
di utenti consiglia questo prodotto
Τζοανννα
12/01/2024
Ελλάδα
Η καλύτερη σκούπα που είχα ποτέ !!!!!
Η πιο δυνατή σκούπα!! Τα φίλτρα επίσης βγαίνουν πολύ εύκολα για καθάρισμα κ κουμπωνουν εύκολα ! Πραγματικά αθόρυβη!!!!!Δεν θα το μετανιωσετε
Pro
Δύναμη .Ευκολία ...Αθορυβη
Contro
Τιποτα
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Performer Silent FC8781/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Sì, consiglio questo prodotto
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Ραφαέλα123
08/11/2021
Ελλάδα
Parte della promozione
Είναι υπέροχο προϊόν φανταστικό
Απλα υπέροχο έχω χρησιμοποιήσει και άλλες αλλά σαν αυρο κανένα
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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Ghost_Rider
05/11/2021
Ελλάδα
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Vfm σκουπα
Αθορυβη και ακρως αποτελεσματικη.Δεν υπαρχει κατι καλυτερο απο αυτη τη σκουπα.Μικρη,ελαφρια,αθορυβη και αποτελεσματικη
Pro
Τέλεια σε ολα
Contro
Κανενα
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Sì, consiglio questo prodotto
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di tutti gli aspirapolveri Philips con sacco.
aspirazione della polvere su pavimenti duri (IEC62885-2) e filtraggio di particelle di 0,3 μm, secondo l'etichetta energetica UE.