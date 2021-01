Scatola di cartone plastificato con vassoio accessori

L'imballaggio in cartone plastificato, se utilizzato per riporre l'apparecchio, ne migliora la durata. È provvisto di una divisione interna in cartone per riporre il tubo flessibile separatamente rispetto all'aspirapolvere e di un vassoio di cartone per riporre la spazzola, i tubi e gli accessori sopra l'aspirapolvere.