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L'aspirapolvere compatta di Philips per una pulizia a fondo. Facile da riporre, trasportare e manovrare grazie al peso e alle dimensioni ridotti. Sperimentate la libertà di movimento, con risultati di pulizia eccellenti.
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