Per coprire lo sterilizzatore per microonde

Lo sterilizzatore per forni a microonde Philips AVENT è studiato per i biberon e gli altri strumenti che utilizzi per l'allattamento. Questo coperchio serve per chiuderlo. Lascialo chiuso dopo aver sterilizzato e il contenuto resterà sterile per 24 ore. Scopri tutti i vantaggi