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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
BRL160/00
Rasatura accurata, impeccabile
Scopri una rasatura impeccabile e comoda per le tue gambe e il tuo corpo. Il nostro sistema di rasatura avanzato ti garantisce una pelle liscia come seta, senza irritazioni. SatinShave Prestige: così comodo che puoi raderti ogni giorno, così efficace che non devi farlo.
Rasoio a doppia lamina
Sistema di rasatura avanzato
1 ora di ricarica + ricarica rapida
3 accessori
Le lame curve flessibili sono il 75% più efficaci rispetto alle tradizionali lame Ladyshave*. Sotto la lamina di protezione, seguono il tuo profilo per una rasatura mai così profonda.
Mentre passi il rasoio sul corpo, la testina multiflex con lamine oscillanti e collo flessibile segue il tuo movimento per mantenere un contatto ottimale con la pelle. Le due lamine di rasatura tralasciano meno peli.
I soffici cuscinetti su entrambi i lati della testina di rasatura offrono una passata delicata e una morbida sensazione sulla pelle, soprattutto nelle curve.
Riconoscimenti
3.8
su 5
311
Recensioni
zattec19
05/08/2017
Italia
Compratore verificato
gioiellino elettronico
il Philips BRL 160 è quanto di meglio il mercato può offrire. Silenzioso, sul tuo corpo, il pelo più lungo è consigliabile tagliarlo a forbice, poi il 160 fa il suo dovere. Consigliabile per tutti, il costo è tra i migliori. Philips è una garanzia.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Prestige BRL160/00 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Prestige BRL160/00 Rasoio elettrico Wet & Dry
Stacyl2
26/09/2020
United Kingdom
Effective and easy
This product is brilliant, I've only had one other ladies shaver so I just presumed they were all rubbish. I was WRONG! This satin shave prestige gives a very close shave leaving my legs smooth. Best used with shower gel or soap because it glides better
Pro
Easy close shave
Contro
No cons
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Prestige BRL170/00 Wet and Dry electric shaver
Data di utilizzo 2019-09-26
Sì, consiglio questo prodotto
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Data di utilizzo 2019-09-26
Marley73
19/07/2018
United Kingdom
I am extremely happy with this lady shaver.
I was sick of cutting my legs with disposable razors so I took my time to find an electric shaver that could give a close, pain- free shave, was lightweight and easy to use, could be used in the shower and was easy to re-charge with a charge that lasted a considerable time. I found all of these qualities in this shaver! It was also reduced considerably! Thank you Phillips. Please don't ever dis-continue this product!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Prestige BRL170/00 Wet and Dry electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
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