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Fuori produzione

SatinShave PrestigeRasoio elettrico Wet & Dry

BRL160/00

3.8

| (311) Recensioni

1 premio

Rasatura accurata, impeccabile

Scopri una rasatura impeccabile e comoda per le tue gambe e il tuo corpo. Il nostro sistema di rasatura avanzato ti garantisce una pelle liscia come seta, senza irritazioni. SatinShave Prestige: così comodo che puoi raderti ogni giorno, così efficace che non devi farlo.

Vedi tutti i vantaggi

dai nostri sistemi di rasatura più avanzati

Rasatura accurata, impeccabile

  • Rasoio a doppia lamina

  • Sistema di rasatura avanzato

  • 1 ora di ricarica + ricarica rapida

  • 3 accessori

Il nostro sistema di rasatura più avanzato per risultati mai così accurati

Il nostro sistema di rasatura più avanzato per risultati mai così accurati

Le lame curve flessibili sono il 75% più efficaci rispetto alle tradizionali lame Ladyshave*. Sotto la lamina di protezione, seguono il tuo profilo per una rasatura mai così profonda.

Testina multiflex con doppia lamina per tralasciare meno peli

Testina multiflex con doppia lamina per tralasciare meno peli

Mentre passi il rasoio sul corpo, la testina multiflex con lamine oscillanti e collo flessibile segue il tuo movimento per mantenere un contatto ottimale con la pelle. Le due lamine di rasatura tralasciano meno peli.

Soffici cuscinetti morbidi per un'incredibile sensazione di morbidezza sulla pelle

Soffici cuscinetti morbidi per un'incredibile sensazione di morbidezza sulla pelle

I soffici cuscinetti su entrambi i lati della testina di rasatura offrono una passata delicata e una morbida sensazione sulla pelle, soprattutto nelle curve.

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Recensioni

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3.8

su 5

311

Recensioni

05/08/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

gioiellino elettronico

il Philips BRL 160 è quanto di meglio il mercato può offrire. Silenzioso, sul tuo corpo, il pelo più lungo è consigliabile tagliarlo a forbice, poi il 160 fa il suo dovere. Consigliabile per tutti, il costo è tra i migliori. Philips è una garanzia.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Prestige BRL160/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Prestige BRL160/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

26/09/2020

United Kingdom

United Kingdom

Effective and easy

This product is brilliant, I've only had one other ladies shaver so I just presumed they were all rubbish. I was WRONG! This satin shave prestige gives a very close shave leaving my legs smooth. Best used with shower gel or soap because it glides better

Pro

Easy close shave

Contro

No cons

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Prestige BRL170/00 Wet and Dry electric shaver

Data di utilizzo 2019-09-26

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Prestige BRL170/00 Wet and Dry electric shaver

Data di utilizzo 2019-09-26

19/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

I am extremely happy with this lady shaver.

I was sick of cutting my legs with disposable razors so I took my time to find an electric shaver that could give a close, pain- free shave, was lightweight and easy to use, could be used in the shower and was easy to re-charge with a charge that lasted a considerable time. I found all of these qualities in this shaver! It was also reduced considerably! Thank you Phillips. Please don't ever dis-continue this product!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Prestige BRL170/00 Wet and Dry electric shaver

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