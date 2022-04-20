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Quando è necessario sostituire la lamina del rasoio da donna?
È possibile usare il rasoio da donna Philips nella vasca o sotto la doccia?
Come va pulito il rasoio da donna Philips?
È possibile utilizzare l'epilatore o il rasoio da donna Philips su pelle asciutta o bagnata?
È sicuro utilizzare una lamina di rasatura su tutto il corpo?
Ho un'allergia al nichel. Posso usare comunque l'apparecchio?
È possibile sciacquare i dispositivi di epilazione Philips con acqua?
Come posso radere o rifinire diverse parti del corpo per ottenere i migliori risultati?
Come si possono ottenere prestazioni ottimali dal rasoio da donna Philips?
Come si rimuove e si inserisce la testina di rasatura del rasoio da donna Philips?
Dove si trovano numero di modello e numero di serie del dispositivo di epilazione Philips?
È possibile portare con sé i prodotti Philips per la cura del corpo o la bellezza?
Come si ricarica il rasoio da donna Philips?
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