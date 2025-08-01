Termini di ricerca

    Rifinitura precisa anche nelle zone difficili.

      Lady Shaver Series 8000 Rasoio senza filo Wet & Dry

      BRL159/00

      Rifinitura precisa anche nelle zone difficili.

      Il nostro rasoio da donna più esclusivo con testina flessibile e luce LED. Ti meriti un'esperienza tutt'altro che ordinaria. Questa speciale versione offre soluzioni per l'epilazione di viso, corpo e zona bikini. Testato dermatologicamente.

      Raditi delicatamente. Prenditi cura di te. Prendersi cura di sé non è egoismo.

      • Spia LED, testina flessibile
      • Per gambe, corpo e zona bikini
      • +6 accessori
      • Fino a 100 minuti di autonomia
      Rimuove i peli con una lunghezza minima di 0,2 mm per una rasatura delicata e precisa.

      Sistema a 3 lame con testina flessibile per una rasatura precisa e delicata, che previene tagli e irritazioni. Dotato di punte di rifinitura su entrambi i lati per pre-tagliare i peli. La lamina di rasatura con aperture a forma di diamante è progettata per radere i peli pre-tagliati in un solo passaggio.

      La testina flessibile scorre perfettamente lungo le linee del viso.

      Ti presentiamo il nostro primo rasoio da donna Philips dotato di testina flessibile e progettato per le tue curve.*** La testina flessibile scorre perfettamente lungo le curve del corpo per una rasatura precisa e accurata. Punti difficili da raggiungere? Nessun problema. Si muove seguendo i contorni del corpo e una spia LED aiuta a individuare ogni pelo. Personalizza la rasatura con le due impostazioni di velocità per un maggiore controllo su velocità e intensità di epilazione.

      Spia LED. Individua. Radi.

      Perché la tua pelle merita un trattamento speciale. Il nuovo rasoio da donna con spia LED integrata cattura ogni singolo pelo.

      Meno bruciore, meno arrossamenti, più comfort per la pelle.**

      Dì addio a irritazioni e arrossamenti causati dal rasoio: l'80% delle donne ha riscontrato una pelle liscia e senza irritazioni dopo l'uso.** Dermatologicamente testato su pelli sensibili.

      Utilizzalo su pelle bagnata sotto la doccia o su pelle asciuga quando sei in viaggio.

      Si adatta perfettamente alla tua routine, sia sotto la doccia che in viaggio. A te la scelta.

      Facile e veloce. Senza filo. Fino a 100 minuti di autonomia.

      Progettato per seguire la crescita dei peli. Rasatura in entrambe le direzioni: su, giù, fatto. Nessun filo che ti ostacola: raggiungi senza sforzo ogni punto, dalle ascelle alle gambe e persino le dita dei piedi. Fino a 100 minuti di autonomia con una sola ricarica. Senza interruzioni.

      Viso, corpo, zona bikini: un unico set per una cura completa.

      Viso, corpo, zona bikini: un unico set per tutti i tuoi momenti di epilazione. Sicurezza a portata di mano. Fase 1: esfolia per rimuovere la pelle morta e aiutare a prevenire i peli incarniti. Fase 2: pre-taglia i peli più lunghi e radi. Fase 3: usa la testina per la zona bikini per i ritocchi nelle zone intima. Fase 4: rimuovi i peli superflui con l'epilatore per i peli del viso.

      Nessun residuo e nessun fastidio con l'epilatore per i peli del viso.

      Rimozione dei peli del viso accurata ma delicata. Progettato per prestazioni ottimali, con anello luminoso e specchio. Nessun residuo. Nessun fastidio.

      Radi, taglia e rifinisci la zona bikini con la testina di precisione.

      Personalizza la tua routine della zona bikini: radi e rifinisci in tutta sicurezza grazie alla testina di precisione e al pettine per la zona bikini.

      Dermatologicamente testato su pelli sensibili.

      Dove la tecnologia incontra il benessere, per una pelle incredibilmente bella da vedere e da toccare. Progettato per la massima delicatezza, pensato per prendersi cura della tua pelle: perché meriti un'esperienza straordinaria.

      Parti in plastica realizzate con >55% di plastica riciclata.

      Parti in plastica realizzate con >55% di plastica riciclata, confezione in carta e adattatore non incluso nella scatola. Un prodotto unico che durerà per anni a venire.**** Una lamina di rasatura, un anno intero di epilazione senza sforzi.

      Specifiche tecniche

      • Accessori

        Custodia
        Testina per rifinire zona bikini
        Pettine rifinitore per zona bikini
        Pettine di rifinitura
        Guanto esfoliante
        Epilatore per i peli del viso

      • Assorbimento

        Tipo di batteria
        ioni di Litio
        Tempo di carica
        1  ore
        Tempo di funzionamento della batteria
        Fino a 100 min

      • Specifiche tecniche

        Tensione
        5V/7.5 W
        Cavo USB-A
        Alimentatore
        No

      • Caratteristiche

        Impostazioni di velocità
        2 impostazioni
        Luce LED integrata

      • Assistenza

        Garanzia di 2 anni

      • Facilità d'uso

        Wet & Dry
        Senza filo
        Carica
        Ricarica tramite USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)

      • Prestazioni

        Testina flessibile
        Sistema a 3 lame
        Testato dermatologicamente
        Punte del rifinitore tondeggianti

      • Design

        impugnatura anti-scivolo

      • Il 76,2% conferma, iHUT Paesi Bassi, n=42, 2025.
      • *Rispetto agli attuali rasoi da donna, HUT Germania N=49, 2021.
      • **da sinistra a destra.
      • ***2 anni di garanzia.

      Etichetta ambientale

      identificazione del materiale

