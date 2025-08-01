La testina flessibile scorre perfettamente lungo le linee del viso.

Ti presentiamo il nostro primo rasoio da donna Philips dotato di testina flessibile e progettato per le tue curve.*** La testina flessibile scorre perfettamente lungo le curve del corpo per una rasatura precisa e accurata. Punti difficili da raggiungere? Nessun problema. Si muove seguendo i contorni del corpo e una spia LED aiuta a individuare ogni pelo. Personalizza la rasatura con le due impostazioni di velocità per un maggiore controllo su velocità e intensità di epilazione.