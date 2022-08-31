Cavo di ricarica USB-A incluso, alimentatore non incluso

In Philips promuoviamo la sostenibilità in ogni fase della progettazione e della produzione di nostri prodotti. Abbiamo l’obiettivo di ridurre al minimo gli sprechi e per questo vogliamo diminuire il numero di alimentatori USB immessi nel mercato. Se hai bisogno di un alimentatore, contatta il Centro Assistenza Clienti al seguente indirizzo: www.philips.com/support