Termini di ricerca
Carrello
Al momento non ci sono articoli nel carrello.
BRL146/00
Rasatura delicata per pelle liscia come seta
Rasatura perfetta su tutto il corpo. Il rasoio da donna serie 6000, pratico e facile da usare, è adatto per le zone sensibili e lascia la pelle liscia senza sforzi, oltre a prendersi cura della tua pelle delicataScopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Rasoio senza filo per utilizzo Wet & Dry
totale
recurring payment
Il rasoio da donna Philips Serie 6000 è stato progettato per garantire una rasatura delicata e confortevole sulla pelle di varie aree del corpo*. L'80% delle utilizzatrici conferma, infatti, che il rasoio non causa bruciori o arrossamenti**. Per una depilazione efficace e confortevole
Le punte arrotondate, poste su tutta la superficie della lamina di rasatura, consentono al rasoio di scorrere facilmente sulla pelle. Il 78% delle utilizzatrici afferma che le punte arrotondate sono efficaci nel prevenire i graffi***
La lamina oscillante segue con facilità le curve e i contorni del corpo, rimanendo sempre a contatto con la pelle per una rasatura precisa e uniforme.
Per un utilizzo delicato e comodo sotto la doccia o nella vasca da bagno grazie alla pratica impugnatura antiscivolo per un uso Wet & Dry ottimale.
Grazie alla batteria ricaricabile, il rasoio da donna Philips Serie 6000 offre fino a 40 minuti di utilizzo senza filo
L'impugnatura ergonomica a forma di S garantisce il massimo controllo e consente di raggiungere ogni area del corpo con facilità e precisione
In Philips promuoviamo la sostenibilità in ogni fase della progettazione e della produzione di nostri prodotti. Abbiamo l’obiettivo di ridurre al minimo gli sprechi e per questo vogliamo diminuire il numero di alimentatori USB immessi nel mercato. Se hai bisogno di un alimentatore, contatta il Centro Assistenza Clienti al seguente indirizzo: www.philips.com/support
Il distensore tende la pelle durante la rasatura per una depilazione ancora più confortevole
Include una testina di precisione e un pettine per la zona bikini, per rifinire e modellare le aree delicate con maggiore comodità.
Usare il guanto esfoliante aiuta a prevenire la formazione di peli incarniti tra una rasatura e l’altra
Custodia inclusa per conservare tutto in un unico posto
Accessori
Assorbimento
Specifiche tecniche
Facilità d'uso
Prestazioni
You are about to visit a Philips global content pageContinue
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.