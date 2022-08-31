Termini di ricerca

      Lady Shaver Series 6000 Rasoio senza filo per utilizzo Wet & Dry

      BRL146/00

      Rasatura delicata per pelle liscia come seta

      Rasatura perfetta su tutto il corpo. Il rasoio da donna serie 6000, pratico e facile da usare, è adatto per le zone sensibili e lascia la pelle liscia senza sforzi, oltre a prendersi cura della tua pelle delicata

      Lady Shaver Series 6000
      - {discount-value}

      Lady Shaver Series 6000

      Rasoio senza filo per utilizzo Wet & Dry

      totale

      recurring payment

      Rasatura delicata per pelle liscia come seta

      • Lamina singola oscillante
      • Tempo di ricarica di 10 ore
      • +7 accessori
      Una depilazione uniforme e delicata

      Una depilazione uniforme e delicata

      Il rasoio da donna Philips Serie 6000 è stato progettato per garantire una rasatura delicata e confortevole sulla pelle di varie aree del corpo*. L'80% delle utilizzatrici conferma, infatti, che il rasoio non causa bruciori o arrossamenti**. Per una depilazione efficace e confortevole

      Punte arrotondate per una depilazione delicata sulla pelle

      Punte arrotondate per una depilazione delicata sulla pelle

      Le punte arrotondate, poste su tutta la superficie della lamina di rasatura, consentono al rasoio di scorrere facilmente sulla pelle. Il 78% delle utilizzatrici afferma che le punte arrotondate sono efficaci nel prevenire i graffi***

      Lamina singola oscillante per una rasatura precisa e uniforme

      Lamina singola oscillante per una rasatura precisa e uniforme

      La lamina oscillante segue con facilità le curve e i contorni del corpo, rimanendo sempre a contatto con la pelle per una rasatura precisa e uniforme.

      Wet & Dry, per l'utilizzo in vasca o sotto la doccia

      Wet & Dry, per l'utilizzo in vasca o sotto la doccia

      Per un utilizzo delicato e comodo sotto la doccia o nella vasca da bagno grazie alla pratica impugnatura antiscivolo per un uso Wet & Dry ottimale.

      Utilizzo senza filo fino a 40 minuti

      Utilizzo senza filo fino a 40 minuti

      Grazie alla batteria ricaricabile, il rasoio da donna Philips Serie 6000 offre fino a 40 minuti di utilizzo senza filo

      Impugnatura ergonomica per un controllo comodo e preciso

      Impugnatura ergonomica per un controllo comodo e preciso

      L'impugnatura ergonomica a forma di S garantisce il massimo controllo e consente di raggiungere ogni area del corpo con facilità e precisione

      Cavo di ricarica USB-A incluso, alimentatore non incluso

      Cavo di ricarica USB-A incluso, alimentatore non incluso

      In Philips promuoviamo la sostenibilità in ogni fase della progettazione e della produzione di nostri prodotti. Abbiamo l’obiettivo di ridurre al minimo gli sprechi e per questo vogliamo diminuire il numero di alimentatori USB immessi nel mercato. Se hai bisogno di un alimentatore, contatta il Centro Assistenza Clienti al seguente indirizzo: www.philips.com/support

      Include distensore della pelle

      Include distensore della pelle

      Il distensore tende la pelle durante la rasatura per una depilazione ancora più confortevole

      Include testina e pettine di precisione per la zona bikini

      Include testina e pettine di precisione per la zona bikini

      Include una testina di precisione e un pettine per la zona bikini, per rifinire e modellare le aree delicate con maggiore comodità.

      Guanto esfoliante per prevenire i peli incarniti

      Guanto esfoliante per prevenire i peli incarniti

      Usare il guanto esfoliante aiuta a prevenire la formazione di peli incarniti tra una rasatura e l’altra

      Custodia

      Custodia

      Custodia inclusa per conservare tutto in un unico posto

      Specifiche tecniche

      • Accessori

        Custodia
        Custodia di base
        Spazzolina per pulizia
        Testina per rifinire zona bikini
        Pettine rifinitore per zona bikini
        Pettine di rifinitura
        Testina di scorrimento morbida
        Testina SkinStretcher
        Guanto esfoliante

      • Assorbimento

        Tipo di batteria
        NiMH
        Carica
        • Ricaricabile
        • Tempo di ricarica di 10 ore
        Tempo di utilizzo
        fino a 40 minuti

      • Specifiche tecniche

        Voltaggio
        5V/7.5 W
        Materiale lamina
        Nickel
        Numero di lamine di rasatura
        1
        Cavo USB-A
        Impostazioni di velocità
        1

      • Facilità d'uso

        Senza filo
        Impugnatura
        Ergonomica
        Wet & Dry
        Ricaricabile
        Carica
        Ricarica tramite USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)

      • Prestazioni

        Testina di rasatura
        Rasoio a lamina singola
        Funzionalità di cura della pelle
        Punte del rifinitore tondeggianti

      • 74%, HUT Germania N=49, 2021
      • *HUT Germania N=49, 2021
      • **Rispetto agli attuali rasoi da donna, HUT Germania N=49, 2021

      Etichetta ambientale

      identificazione del materiale

