Accessorio per il corpo dal design ergonomico

L'accessorio intelligente per il corpo è dotato di una finestra per il trattamento più grande (4,1 cm2), che lo rende perfetto per il trattamento rapido di zone del corpo più ampie come gambe, braccia e addome. In tal modo, è possibile trattare la parte inferiore delle gambe in soli 8,5 minuti. Il design ergonomico segue con precisione i contorni del corpo per garantire un contatto ottimale con la pelle. Quando viene agganciato al dispositivo, l'accessorio attiva automaticamente un programma di trattamento specifico per il corpo. L'83% delle donne è soddisfatto della riduzione dei peli ottenuta sulle gambe****.