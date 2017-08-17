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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
BRE630/00
Per gambe, corpo e viso
5 accessori
Senza filo e ricaricabile
Impugnatura con design a forma di S
L'impugnatura ergonomica è facile da gestire, per il massimo controllo e per raggiungere tutte le aree del corpo in modo pratico.
La nostra esclusiva testina di epilazione è realizzata con ceramica ruvida che afferra i peli con decisione, anche i più sottili.
L'ampia testina di epilazione copre un'area maggiore in ogni passata per una rimozione dei peli più rapida.
Riconoscimenti
2.5
su 5
12
Recensioni
PUMA69
17/08/2017
Italia
Compratore verificato
QUESTO PRODOTTO HA CARATTERISTICHE ECCELLENTI
IL PRODOTTO RISPONDE PERFETTAMENTE ALLE CARATTERISTISCHE PER CUI L'HO ACQUISTATO. RISULTA DI FACILISSIMO IMPIEGO-
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE630/00 Epilatore Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE630/00 Epilatore Wet & Dry
farmascia
17/04/2017
Italia
Compratore verificato
Ottimo epilatore
Il rapporto qualità/prezzo di questo epilatore è eccezionale. La facilità di pulizia ne rende l'utilizzo molto facile. Acqyuisto molto indovinato, lo raccomando a tutte.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE630/00 Epilatore Wet & Dry
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Alessia83
04/06/2019
Italia
DESIGN UNICO
Ho acquistato questo epilatore per sostituire il mio "vecchio" Philips... sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla riduzione del dolore percepito! Addirittura riesco a passarlo all'inguine, zona di per se delicata e sensibile al dolore in fase di depilazione. Trovo molto comoda la forma che favorisce un impugnatura comoda. L'unica pecca è che a mio avviso fa difficoltà a catturare i peli più corti o comunque bisogna ripassare più volte. Infine trovo ottimo l'inserimento della testina di rasatura...in estate a mio avviso utilissima per una rasatura dell'ultimo minuto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE630/00 Epilatore Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
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