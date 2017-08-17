Questo è il terzo epilatore Satinelle che acquisto in 20 anni, quello per il quale ho speso di più...ma quello peggiore per prestazioni! Con gli altri due non ho mai avuto problemi sino alla fine dei loro giorni (visti gli anni e l'utilizzo costante), con questo al primo utilizzo ho avuto problemi nel capire quale fosse la posizione corretta da tenere perché i peli venissero tirati, dopodiché ho dovuto passare e ripassare più volte perché i peli venissero tolti, nei 2 gg successivi mi sono accorta che i peli erano stati strappati e non tolti alla radice, vista la ricrescita. Non capisco se è un problema del prodotto o è il mio ad essere difettoso! Mi piacerebbe scoprirlo! Domani ritenterò ad utilizzarlo, se il problema persisterà mi rivolgerò al customer service per capire come risolvere la situazione, poiché mi sembra non abbia senso possedere un epilatore che non serve a nulla!