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  • Cattura con efficacia anche i peli più sottili
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  • Cattura con efficacia anche i peli più sottili
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Fuori produzione

Satinelle AdvancedEpilatore Wet & Dry

BRE630/00

2.5
| (12) Recensioni

1 premio

Cattura con efficacia anche i peli più sottili
L'impugnatura a S consente di passare il prodotto su tutto il corpo. La testina più ampia con dischi in ceramica funziona a una distanza minima dalla pelle per catturare anche i peli più sottili per risultati rapidi e duraturi. Wet & Dry con 5 accessori per una routine di bellezza personalizzata.
Vedi tutti i vantaggi

Facile da manovrare per ottenere senza sforzi risultati duraturi

Cattura con efficacia anche i peli più sottili

  • Per gambe, corpo e viso

  • 5 accessori

  • Senza filo e ricaricabile

  • Impugnatura con design a forma di S

Impugnatura a S per garantire maneggevolezza su tutte le zone del corpo

L'impugnatura ergonomica è facile da gestire, per il massimo controllo e per raggiungere tutte le aree del corpo in modo pratico.

Testina di epilazione con esclusivo materiale in ceramica per migliore presa

Testina di epilazione con esclusivo materiale in ceramica per migliore presa

La nostra esclusiva testina di epilazione è realizzata con ceramica ruvida che afferra i peli con decisione, anche i più sottili.

Ampia testina di epilazione

Ampia testina di epilazione

L'ampia testina di epilazione copre un'area maggiore in ogni passata per una rimozione dei peli più rapida.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.5

su 5

12

Recensioni

2

17/08/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

QUESTO PRODOTTO HA CARATTERISTICHE ECCELLENTI

IL PRODOTTO RISPONDE PERFETTAMENTE ALLE CARATTERISTISCHE PER CUI L'HO ACQUISTATO. RISULTA DI FACILISSIMO IMPIEGO-

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE630/00 Epilatore Wet & Dry

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17/04/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo epilatore

Il rapporto qualità/prezzo di questo epilatore è eccezionale. La facilità di pulizia ne rende l'utilizzo molto facile. Acqyuisto molto indovinato, lo raccomando a tutte.

Sì, consiglio questo prodotto

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04/06/2019

Italia

Italia

DESIGN UNICO

Ho acquistato questo epilatore per sostituire il mio "vecchio" Philips... sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla riduzione del dolore percepito! Addirittura riesco a passarlo all'inguine, zona di per se delicata e sensibile al dolore in fase di depilazione. Trovo molto comoda la forma che favorisce un impugnatura comoda. L'unica pecca è che a mio avviso fa difficoltà a catturare i peli più corti o comunque bisogna ripassare più volte. Infine trovo ottimo l'inserimento della testina di rasatura...in estate a mio avviso utilissima per una rasatura dell'ultimo minuto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE630/00 Epilatore Wet & Dry

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