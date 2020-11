Cappuccio resistente al calore per riporre il prodotto ancora caldo

Il morbido cappuccio di protezione speciale contro il calore ha numerosi vantaggi, il più importante dei quali è che la sua struttura in silicone è termoresistente. Dopo l'uso, è possibile riposizionare il cappuccio sulla piastra per riporla subito. Proteggerà anche le piastre dai graffi, oltre a bloccare la piastra per capelli quando non è in uso.