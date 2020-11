Resta idratato con una borraccia più pulita e acqua sicura

Una borraccia pulita e inodore, grazie alla tecnologia LED UV-C che evita la comparsa di cattivi odori distruggendo il DNA dei batteri che li causano. Funziona anche come dispositivo portatile per la purificazione dell'acqua ed è perfetta per l'uso all'aperto e in viaggio: fornisce acqua potabile sicura eliminando fino al 99,999% dei patogeni presenti nell'acqua.*