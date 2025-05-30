Immagina: serata cinema in casa, avvincenti sessioni di gaming, audio surround, un catalogo infinito grazie a Smart TV e tutta la magia del TV Ambilight 4K. Non è solo facile da usare, è il TV da non perdere.
Sfortunatamente, questo prodotto non è più disponibile
Questo prodotto è soggetto a sgravio IVA
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio
Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto
Prezzo del pacchetto
Salta
Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:
Aggiungi accessori
Questo prodotto
- {discount-value}
The One
TV Ambilight 4K
totale
recurring payment
The One: il TV non perdere
TV Ambilight da 215 cm (85")
QLED 4K. VRR a 144 Hz
Processore immagini P5
Dolby Vision e Dolby Atmos
L'unico TV con luci posteriori integrate
Immagina: luci LED posteriori che reagiscono a ciò che guardi, avvolgendoti in un'aura di luce colorata. Ambilight è una vera innovazione: il tuo TV preferito sembrerà molto più grande, consentendoti di immergerti nei tuoi contenuti. Una volta provato, non vorrai mai più farne a meno.
Nitidezza e vivacità delle immagini definite in QLED 4K
Colori vivaci. Scene ultra nitide. Immagini incredibilmente perfette. Grazie alla tecnologia 4K (UHD), questo TV Ambilight si adatta a tutti i formati HDR. Nei momenti avvincenti, che sia al buio o alla luce, in riproduzione o in streaming, noterai ogni minimo dettaglio, scena per scena.
Vedere per credere con il processore di immagini Philips P5
Immagina: dettagli ancora più profondi. Colori incredibilmente vividi. Toni della pelle così realistici. Con un movimento naturale ultra fluido e immagini estremamente nitide, ti sentirai al centro dell'azione. Apri gli occhi, attiva i sensi e lasciati trasportare.
Esperienze di visione cinematografica con Dolby
Con Dolby Vision e Dolby Atmos potrai vivere le emozioni direttamente dalla sedia del regista. Vedrai ogni scena chiaramente definita secondo le sue intenzioni originali: un vero piacere per occhi e orecchie. Che si tratti di film, sport o giochi, immergiti in esperienze cinematografiche più realistiche per momenti incredibili.
DTS:X per un'esperienza audio 3D coinvolgente
DTS:X fa la differenza, con un audio così realistico da riuscire a sentirne le vibrazioni. Grazie alla tecnologia audio 3D che aggiunge un'altra dimensione, la melodia si muove liberamente trascinandoti con sé.
Migliora tua esperienza di gioco
Pensato per gli appassionati del joystick e i giocatori più accaniti, la grafica e l'azione di gioco sono super reattive e non perdono un colpo. VRR a 144 Hz, HDMI 2.1, lag ultra basso e Freesync premium garantiscono un'azione di gioco estemamente fluida. E con la modalità Ambilight, potrai immergerti ancora di più nell'azione.
Titan OS. Trovalo facilmente.
Tramite la piattaforma Titan OS dello Smart TV Philips, troverai tutti i tuoi contenuti preferiti in un attimo. Dai grandi sequel alle serie, dai documentari alle fiction, potrai guardare tutto ciò che desideri semplicemente premendo un pulsante. Per qualunque contenuto, troverai tutte le migliori app di streaming a portata di mano.
Connettiti con facilità alla tua rete domestica intelligente
La compatibilità con Matter Smart Home consente una perfetta integrazione con la rete domestica intelligente esistente. Per controllare il TV dall'app Matter Smart Home o con i servizi di controllo vocale basta premere il pulsante sul telecomando e parlare. Abbassa le luci. Regola il termostato. Accendi il TV Ambilight Philips. Un unico comando per tutto. Il TV è compatibile con gli altoparlanti smart di Google e Apple AirPlay.
Dimensioni regolabili per adattarsi alle tue esigenze
Le dimensioni contano. In questo caso, è il modo in cui il tuo TV si integra perfettamente nella stanza. Che tu voglia installare uno schermo compatto o optare per un impianto Home Cinema, scegli in base alle tue esigenze. Da 43" fino a ben 75", questo è chiaramente il TV da non perdere.
Massima chiarezza a ogni parola con Vocal Boost
Ascolta ogni parola con maggiore chiarezza. La funzione Vocal Boost consente all'ascoltatore di alzare o abbassare il volume di dialogo senza alcun effetto sul suono in sottofondo. In questo modo non perderai neanche una frase.
Design europeo
Piedistallo centrale girevole attentamente studiato per un angolo di visione più flessibile e per ridurre l'abbagliamento. Modalità Lounge per migliorare l'illuminazione della stanza. Telecomando in plastica riciclata. Confezione in cartone riciclato certificato FSC e istruzioni interne stampate su carta riciclata. Tutto ciò che ti aspetti da un TV Ambilight Philips.
Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
La disponibilità delle applicazioni per lo Smart TV varia a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv
L'app Philips TV Remote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
È necessario un abbonamento a Netflix. Per le condizioni, visita il sito https://www.netflix.com
Amazon Prime è disponibile in lingue e paesi selezionati.
Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon Alexa è disponibile in lingue e paesi selezionati.
Il pulsante dei servizi multimediali over-the-top sul telecomando è diverso a seconda del paese. Fai riferimento al prodotto nella confezione.
Assistente Google è disponibile in lingue e paesi diversi, in base ai tipi di prodotto.
La disponibilità dei servizi di controllo vocale varia a seconda del Paese e della lingua. Per informazioni aggiornate, contatta l'assistenza clienti.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit e iOS sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e aree geografiche.