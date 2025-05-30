Termini di ricerca

0

Carrello

Al momento non ci sono articoli nel carrello.

    • The One: il TV non perdere The One: il TV non perdere The One: il TV non perdere
      Energy Label Europe E Etichetta energetica
      Per ulteriori informazioni, scarica l' Etichetta energetica (PDF 203.0KB)

      The One TV Ambilight 4K

      85PUS9000/12

      The One: il TV non perdere

      Immagina: serata cinema in casa, avvincenti sessioni di gaming, audio surround, un catalogo infinito grazie a Smart TV e tutta la magia del TV Ambilight 4K. Non è solo facile da usare, è il TV da non perdere.

      Scopri tutti i vantaggi

      Disponibile in:

      Sfortunatamente, questo prodotto non è più disponibile

      Prodotti simili

      Vedi tutti Ambilight

      Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio

      Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto

      Prezzo del pacchetto

      Salta

      Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:

      Aggiungi accessori

      Questo prodotto
      The One
      - {discount-value}

      The One

      TV Ambilight 4K

      totale

      recurring payment

      The One: il TV non perdere

      • TV Ambilight da 215 cm (85")
      • QLED 4K. VRR a 144 Hz
      • Processore immagini P5
      • Dolby Vision e Dolby Atmos
      L'unico TV con luci posteriori integrate

      L'unico TV con luci posteriori integrate

      Immagina: luci LED posteriori che reagiscono a ciò che guardi, avvolgendoti in un'aura di luce colorata. Ambilight è una vera innovazione: il tuo TV preferito sembrerà molto più grande, consentendoti di immergerti nei tuoi contenuti. Una volta provato, non vorrai mai più farne a meno.

      Nitidezza e vivacità delle immagini definite in QLED 4K

      Nitidezza e vivacità delle immagini definite in QLED 4K

      Colori vivaci. Scene ultra nitide. Immagini incredibilmente perfette. Grazie alla tecnologia 4K (UHD), questo TV Ambilight si adatta a tutti i formati HDR. Nei momenti avvincenti, che sia al buio o alla luce, in riproduzione o in streaming, noterai ogni minimo dettaglio, scena per scena.

      Vedere per credere con il processore di immagini Philips P5

      Vedere per credere con il processore di immagini Philips P5

      Immagina: dettagli ancora più profondi. Colori incredibilmente vividi. Toni della pelle così realistici. Con un movimento naturale ultra fluido e immagini estremamente nitide, ti sentirai al centro dell'azione. Apri gli occhi, attiva i sensi e lasciati trasportare.

      Esperienze di visione cinematografica con Dolby

      Esperienze di visione cinematografica con Dolby

      Con Dolby Vision e Dolby Atmos potrai vivere le emozioni direttamente dalla sedia del regista. Vedrai ogni scena chiaramente definita secondo le sue intenzioni originali: un vero piacere per occhi e orecchie. Che si tratti di film, sport o giochi, immergiti in esperienze cinematografiche più realistiche per momenti incredibili.

      DTS:X per un'esperienza audio 3D coinvolgente

      DTS:X per un'esperienza audio 3D coinvolgente

      DTS:X fa la differenza, con un audio così realistico da riuscire a sentirne le vibrazioni. Grazie alla tecnologia audio 3D che aggiunge un'altra dimensione, la melodia si muove liberamente trascinandoti con sé.

      Migliora tua esperienza di gioco

      Migliora tua esperienza di gioco

      Pensato per gli appassionati del joystick e i giocatori più accaniti, la grafica e l'azione di gioco sono super reattive e non perdono un colpo. VRR a 144 Hz, HDMI 2.1, lag ultra basso e Freesync premium garantiscono un'azione di gioco estemamente fluida. E con la modalità Ambilight, potrai immergerti ancora di più nell'azione.

      Titan OS. Trovalo facilmente.

      Titan OS. Trovalo facilmente.

      Tramite la piattaforma Titan OS dello Smart TV Philips, troverai tutti i tuoi contenuti preferiti in un attimo. Dai grandi sequel alle serie, dai documentari alle fiction, potrai guardare tutto ciò che desideri semplicemente premendo un pulsante. Per qualunque contenuto, troverai tutte le migliori app di streaming a portata di mano.

      Connettiti con facilità alla tua rete domestica intelligente

      Connettiti con facilità alla tua rete domestica intelligente

      La compatibilità con Matter Smart Home consente una perfetta integrazione con la rete domestica intelligente esistente. Per controllare il TV dall'app Matter Smart Home o con i servizi di controllo vocale basta premere il pulsante sul telecomando e parlare. Abbassa le luci. Regola il termostato. Accendi il TV Ambilight Philips. Un unico comando per tutto. Il TV è compatibile con gli altoparlanti smart di Google e Apple AirPlay.

      Dimensioni regolabili per adattarsi alle tue esigenze

      Dimensioni regolabili per adattarsi alle tue esigenze

      Le dimensioni contano. In questo caso, è il modo in cui il tuo TV si integra perfettamente nella stanza. Che tu voglia installare uno schermo compatto o optare per un impianto Home Cinema, scegli in base alle tue esigenze. Da 43" fino a ben 75", questo è chiaramente il TV da non perdere.

      Massima chiarezza a ogni parola con Vocal Boost

      Ascolta ogni parola con maggiore chiarezza. La funzione Vocal Boost consente all'ascoltatore di alzare o abbassare il volume di dialogo senza alcun effetto sul suono in sottofondo. In questo modo non perderai neanche una frase.

      Design europeo

      Piedistallo centrale girevole attentamente studiato per un angolo di visione più flessibile e per ridurre l'abbagliamento. Modalità Lounge per migliorare l'illuminazione della stanza. Telecomando in plastica riciclata. Confezione in cartone riciclato certificato FSC e istruzioni interne stampate su carta riciclata. Tutto ciò che ti aspetti da un TV Ambilight Philips.

      Specifiche tecniche

      • Ambilight

        Funzioni Ambilight
        • Animazione Ambilight FTI
        • Ambilight Music
        • AmbiSleep
        • Modalità gioco
        • Modalità luminosa Lounge
        • Sveglia alba
        • Adattabile al colore della parete
        Versione Ambilight
        3 lati

      • Immagine/Display

        Dim. diagonale schermo (pollici)
        85  pollici
        Dim. diagonale schermo (metrico)
        215  cm
        Display
        QLED Ultra HD 4K
        Risoluzione del display
        3840x2160p
        Frequenza di aggiornamento nativa
        120  Hz
        Picture engine
        Processore P5 Perfect Picture
        Miglioramento dell'immagine
        • Calman
        • Calman AutoCal Ready e calibrazione manuale
        • Crystal Clear
        • Dolby Vision
        • ECO
        • Gioco
        • Compatibile con HDR10+
        • Home Cinema
        • MEMC/FRC integrato
        • Micro Dimming Pro
        • Monitor
        • Film
        • Personale
        • Ultra Resolution
        Velocità di aggiornamento variabile
        144 Hz

      • Risoluzione del display

        Frequenza di aggiornamento della risoluzione
        • 576p-50Hz
        • 640x480-60Hz
        • 720p-50Hz, 60Hz
        • 1920x1080 p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
        • 2560x1440 - 60/120/144 Hz
        • 3840x 2160 p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

        TV digitale
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indicazione forza segnale
        Televideo
        1000 pagine Hypertext
        Supporto HEVC

      • Smart TV

        Applicazioni Smart TV*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • Netflix*
        • App NFT*
        • YouTube
        OS
        SISTEMA OPERATIVO TITAN
        Capacità memoria (Flash)*
        8 GB

      • Funzioni Smart TV

        TV interattiva
        HbbTV
        Assistente vocale*
        • Amazon Alexa integrato
        • Compatibile con Google Home
        • Telecomando con microfono.
        Esperienza con Smart Home
        • Control4
        • MATERIA
        • Compatibile con Apple Home
        Barra di controllo gaming
        Game Bar 2.0
        Supporto TTS

      • Applicazioni multimediali

        Formati di riproduzione dei video
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formati di riproduzione della musica
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Supporto formati sottotitoli
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formati di riproduzione delle immagini
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Audio

        Audio
        Canale 2.1
        Potenza in uscita (RMS)
        50 W
        Configurazione degli altoparlanti
        2 altoparlanti Full Range da 10 W + subwoofer da 30 W.
        Codec
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        Funzioni audio avanzate
        • Tutti gli stili audio
        • Modalità AVL
        • Bassi migliorati
        • Dolby Media Intelligence
        • Virtualizzazione Dolby Atmos
        • DTS Play-Fi
        • Equalizzatore
        • Profilo uditivo
        • Modalità notte
        • Calibrazione della stanza
        • Potenziamento vocale
        Caratteristiche delle cuffie
        Dolby Atmos per cuffie
        Motore audio
        IntelliSound
        Altoparlante principale
        Full Range Bass Reflex (FR01A+)
        Woofer
        Quad PR con bilanciamento a triplo anello

      • Connettività

        Numero di collegamenti HDMI
        4
        Funzioni HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Riproduzione One Touch
        • Pass-through telecomando
        • Controllo audio del sistema
        • Standby del sistema
        Numero di USB
        2
        Connessione wireless
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band
        • Bluetooth 5.2
        • Compatibile con Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Sì su tutti gli HDMI
        HDMI ARC
        Sì su HDMI2
        Funzionalità HDMI 2.1
        eARC su HDMI 2

      • Funzioni video HDMI supportate

        Giochi
        • HDMI VRR
        • ALLM
        • AMD FreeSync Premium
        HDR
        • Dolby Vision
        • Compatibile con HDR10+
        • HLG

      • Scheda energetica UE

        Numeri di registrazione EPREL
        2323672
        Classe energetica per SDR
        E
        Consumo energetico in modalità acceso per SDR
        129  kWh/1000h
        Classe energetica per HDR
        G
        Consumo energetico in modalità acceso per HDR
        316  kWh/1000h
        Consumo energetico in modalità off
        nd
        Modalità standby in rete
        2,0  W
        Tecnologia dei pannelli
        LCD QLED

      • Assorbimento

        Tensione di rete
        AC 100-240 V 50/60 Hz
        Consumo energetico in standby
        inferiore a 0,3 W
        Funzionalità di risparmio energetico
        • Timer per spegnimento automatico
        • Modalità Eco
        • Sensore luminoso
        • Picture mute (per la radio)

      • Accessori

        Accessori inclusi
        • 2 batterie AAA
        • Brochure legale e per la sicurezza
        • Cavo alimentazione
        • Guida rapida
        • Piedistallo da tavolo
        • Telecomando

      • Design

        Colori del TV
        Cornice in plastica color canna di fucile
        Design del piedistallo
        Piedistallo in Gun Metal

      • Dimensioni

        Distanza tra i 2 piedistalli
        805  mm
        Compatibile con montaggio a parete
        600 x 400 mm
        TV senza piedistallo (L x A x P)
        1894 x 1097 x 96,2 mm
        TV con piedistallo (L x A x P)
        1894 x 1136 x 380 mm
        Confezione in cartone (L x A x P)
        2080 x 1250 x 245 mm
        Peso del TV senza piedistallo
        54 kg
        Peso del TV con piedistallo
        56 kg
        Peso incluso imballaggio
        68 kg

      Badge-D2C

      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.

      Prodotti consigliati

      Prodotti visionati di recente

      Recensioni

      Diventa il primo a recensire questo oggetto

      • Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
      • Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
      • La disponibilità delle applicazioni per lo Smart TV varia a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv
      • L'app Philips TV Remote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp
      • La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
      • È necessario un abbonamento a Netflix. Per le condizioni, visita il sito https://www.netflix.com
      • Amazon Prime è disponibile in lingue e paesi selezionati.
      • Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon Alexa è disponibile in lingue e paesi selezionati.
      • Il pulsante dei servizi multimediali over-the-top sul telecomando è diverso a seconda del paese. Fai riferimento al prodotto nella confezione.
      • Assistente Google è disponibile in lingue e paesi diversi, in base ai tipi di prodotto.
      • La disponibilità dei servizi di controllo vocale varia a seconda del Paese e della lingua. Per informazioni aggiornate, contatta l'assistenza clienti.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit e iOS sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e aree geografiche.
      © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

      La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.