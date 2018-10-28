Ho acquistato qualche mese fa il televisore in questione e, dopo un periodo iniziale di delusione, ho installato un paio di aggiornamenti: ora sono soddisfatto dell'acquisto. Non riscontro più nessun problema visto dagli altri utenti. La qualità dell'immagine è ottima, lo streaming (WiFi) è fluido, le app non crashano. Il televisore si è acceso da solo una volta sola, ma forse perchè avevo lasciato aperta l'app Philips TV Remote sul mio smartphone Android. Da quando chiudo l'app, non si è più acceso. L'unica nota dolente è la ricerca vocale, che è possibile utilizzarla esclusivamente con l'utilizzo di un altro dispositivo (infatti il televisore non credo possegga un microfono incorporato).