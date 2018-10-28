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Fuori produzione
55PUT6401/12
TV LED ultra sottile 4K Android
Design e prestazioni si fondono alla perfezione nel Philips serie 6400. Il piedistallo dalle linee minimaliste sorregge uno schermo che regala immagini vivide in qualità Ultra HD 4K e Ultra HD Pixel Plus. Con Android le opzioni di intrattenimento sono praticamente infinite
139 cm (55")
TV LED con risoluzione Ultra HD 4K
Quad Core, 8 GB ed espandibile
DVB-T/T2/C
Ogni grande opera d'arte necessita del proprio supporto. E come ogni grande opera d'arte, il nuovo televisore Philips deve essere mostrato nel modo giusto. Sviluppati appositamente per questo modello dal nostro team di design, questi sottili piedistalli a forma di pinza in alluminio sono una vera e propria testimonianza della leggerezza e della struttura sottile di questa serie di potenti TV.
Il processore Philips Quad Core incontra la potenza di Android per un'entusiasmante esperienza di gioco. E con Android sul tuo TV potrai navigare, avviare applicazioni e riprodurre video in modo super veloce, super intuitivo e super divertente.
Cloud Gaming offre un vasto catalogo online di giochi di alta qualità per qualunque età, preferenza e livello. Basta sceglierne uno e giocare direttamente sul televisore!
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
3.3
su 5
136
Recensioni
Stesarofla
28/10/2018
Italia
Ottimo prodotto qualità prezzo
Se cercate una android tv a costo contenuto bella e con un ottima qualità video ve la consiglio. Grazie a playstore potete scaricare le applicazioni che possono essere lanciate con la tv ad esempio amazon tv, dazn, iptv etc... Unica pecca la funzione miracast o chromecast non so come si chiami in questa tv... purtroppo ha problemi di compatibilità con alcune applicazioni ed il televisore non riesce a visualizzare il video richiesto. Sono riuscito a trovare una soluzione al problema aprendo da smatphone google home e lanciando lo schermo del mio telefono su tv ed in seguito la tv riesce a visualizzare qualsiasi video lanciato da qualsiasi applicazione. Detto questo i tecnici philips anche se contattati molte volte non sono riusciti a risolvere il problema neanche dopo l'ultimo aggiornamento datato giugno 2018.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 6000 series 49PUT6401 TV ultra sottile 4K Android TV™
Sì, consiglio questo prodotto
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jackie29
01/02/2018
Italia
satellitare
Ero convinto che cera il satellitare adesso ascoltando delle persone ho controllato e vero manca perche allora nelle caratteristiche dicono che ce
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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JAMES007
19/01/2018
Italia
semplice da utilizzare
tempi lunghi per cambiare canale ma è una prerogativa Philips.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 6000 series 43PUT6401 TV ultra sottile 4K Android TV™
Sì, consiglio questo prodotto
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In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
L'offerta di applicazioni Android può variare a seconda del Paese. Per ulteriori dettagli, visita il Google Play Store locale.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
La funzionalità di Google Cast è soggetta ad applicazioni e dispositivi Google Cast Ready. Per ulteriori dettagli, visita la pagina del prodotto Google Cast.
L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.
Le offerte delle applicazioni per lo Smart TV variano a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv.
Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.
Amazon Apps potrebbe non essere sempre disponibile nel tuo paese di residenza (attualmente Amazon Apps funziona solo per Regno Unito, Germania, Austria).