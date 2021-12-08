Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
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55PUS8602/12
Fuori produzione
Come collegare un mouse e una tastiera al televisore
Cosa fare se vengono visualizzate strisce orizzontali o verticali sullo schermo?
Come modificare il formato immagine?
Come modificare o ripristinare il codice PIN sul TV?
Come si collega un mouse o una tastiera al televisore?1
Cosa fare se l'aggiornamento del software non riesce?
Come procedere in caso di problema con uno o più canali? [Segnale DVB-S]
Cosa fare se si verifica un problema con uno o più canali? [Segnale DVB-C]
Come trovare il numero di modello del televisore?
Come registrare un programma su un disco rigido?
Come inserire modulo CAM e la scherda CI+ nel televisore?
Come collegare un dispositivo esterno al televisore?
Come collegare una console Nintendo Wii?
Come procedere in caso di un problema con uno o più canali? [segnale DVB-T]
Che cosa si deve fare quando appare il messaggio "Server Philips non trovato" (Philips server not found)?
Come condividere un contenuto sull'Android TV con Google Cast?
Cosa fare se il televisore non si accende?
Cosa fare quando il televisore non risponde al telecomando infrarossi?
Come collegare il televisore a internet?
Come si usa il Google Play Store su un televisore Android?
(VIDEO) Come trasmettere contenuti di app a Philips TV utilizzando Google Cast
(VIDEO) Come collegare Philips TV al Wi-Fi
(VIDEO) Come si connettono dispositivi esterni alla TV Philips?
(VIDEO) Come riordinare i canali nella sua TV Philips
(VIDEO) Come si installano i canali nella sua nuova TV Philips?
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