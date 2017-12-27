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Fuori produzione
55PUS8602/12
Android TV LED 4K Quantum Dot
La rivoluzionaria serie Philips 8600 utilizza TV LED Quantum Dot con l'incredibile processore P5 su soundbar sospesa. Le coinvolgenti immagini realistiche e l'audio straordinario offrono un piacere senza confini a te che possiedi questo concentrato unico di tecnologia.
139 cm (55")
TV LED con risoluzione Ultra HD 4K
Quad Core, 16 GB ed espandibile
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
La tecnologia Philips Perfect Color svela tutta la realtà dei colori con trilioni di sfumature. Ammira uno spettro di colori incredibilmente ampio unito alla nostra più sofisticata elaborazione dei colori. Perfect Color è la combinazione di uno schermo ad ampio spettro di colori al 100% e di un’elaborazione a 2.250 trilioni di colori per dare vita a un’immagine di qualità che diventerà la tua finestra sul mondo.
Audio professionale in un design sottile. Goditi gli incredibili toni alti e i toni medi realistici provenienti da una miriade di micro driver in un'elegante barra per altoparlanti. Quando è possibile udire ogni sussurro, passo e cigolio del pavimento, è facile immaginare quanto possono essere nitidi e potenti i suoni di scoppi ed esplosioni. Nessun compromesso nemmeno per i bassi, grazie agli altoparlanti posteriori posizionati in maniera strategica per produrre toni profondi e ricchi. Un televisore bello da vedere e fantastico da ascoltare.
Il Google Play Store e la galleria app di Philips superano la tradizionale programmazione TV offrendoti un'ampia raccolta di film, programmi, musica, applicazioni e giochi. La memoria espandibile di 16 GB ti consente di memorizzare tutti i tuoi contenuti preferiti e installare tante altre applicazioni.
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3.9
su 5
76
Recensioni
R1SPEED
27/12/2017
Italia
Praticamente un OLED
Prodotto eccezionale, neri profondi, contrasti eccellenti, nitidezza realistica e colori vivaci e coinvolgenti (ora capisco perché' non producono piu' i 3D). Poi che dire dell' Ambilight, e' come avere un prolungamento dello schermo. Audio ottimo con la sound-bar ma non stratosferico per i watt dichiarati (50 rms) Nessun lag finora, un po' lento nel passare da un canale ad un altro o di elaborare altre funzioni ma niente di preoccupante. Unica nota negativa, per essere di alta fascia ed Android, e' la mancanza del MIRACAST wifi, ma questo problema penso possa essere risolto dagli sviluppatori con degli aggiornamenti software come anche il sistema operativo da portare da 6 a 7, tipo come sta facendo SONY, così che si velocizzi il tutto.
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Questa revisione è stata effettuata per 8600 series 55PUS8602 LED 4K Quantum Dot con Android
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Red5
05/07/2018
United Kingdom
Great performance and excellent build
I am a big fan of Philips TVs having previously owned the excellent 7000 series from 2013. I purchased the 55PUS8602 in May 2018, the price having dropped markedly (it has since dropped even further from the same retailer). The TV is easy to setup and is very well built; it oozes quality from the bezel frame finish, to the integral sound bar, fancy lit Philips logo on the front of the set and sturdy remote control (with keyboard on the reverse). The performance of the TV is very good. I am a great lover of Ambilight which really adds to the viewing experience, making the picture more immersive and easier on the eye. The overall picture is very good for a TV of this price. It has plenty of settings to fine tune for individual tastes. One of the best features is the HDR upscaling for normal pictures, which is my view works very well. This makes the picture really stunning at times. Blacks are very deep, probably helped by the quantum dot technology. Motion from the P5 processor is extremely good too. The sound is also very good for a flat screen TV with the sound bar really helping. My only real complaint is the android menu is a bit slow and cumbersome and there is no ITV Hub or More4 (only BBC iPlayer is available). Viewing angles also aren't perfect. Overall an excellent TV with a really good picture and great build.
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Questa revisione è stata effettuata per 8600 series 55PUS8602 4K Quantum Dot LED TV powered by Android TV
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Brumbie
29/03/2018
United Kingdom
Still learning
A huge step up in size and quality and so much to learn, but I am slowly getting to use facilities, in between daily viewing of a brilliant picture. Runs fine through my STB, but I shall switch to native mode once I have installed a new HDD this weekend, to enable recording and pause which are essential to my viewing style. The pleasure is also uplifted by finding that my purchase is now priced at £350 more than when I bought the set not long after it came to market in England.
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In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
L'offerta di applicazioni Android può variare a seconda del Paese. Per ulteriori dettagli, visita il Google Play Store locale.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Le offerte del Cloud Gaming dipendono dai fornitori dei giochi.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
La funzionalità di Google Cast è soggetta ad applicazioni e dispositivi Google Cast Ready. Per ulteriori dettagli, visita la pagina del prodotto Google Cast.
L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.
Le offerte delle applicazioni per lo Smart TV variano a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv.
Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.
Multiroom Client e Server supporta solo programmi digitali "in chiaro".
Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
È necessaria una connessione HDMI per la soundbar, gli altoparlanti e altri dispositivi audio.