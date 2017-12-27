Prodotto eccezionale, neri profondi, contrasti eccellenti, nitidezza realistica e colori vivaci e coinvolgenti (ora capisco perché' non producono piu' i 3D). Poi che dire dell' Ambilight, e' come avere un prolungamento dello schermo. Audio ottimo con la sound-bar ma non stratosferico per i watt dichiarati (50 rms) Nessun lag finora, un po' lento nel passare da un canale ad un altro o di elaborare altre funzioni ma niente di preoccupante. Unica nota negativa, per essere di alta fascia ed Android, e' la mancanza del MIRACAST wifi, ma questo problema penso possa essere risolto dagli sviluppatori con degli aggiornamenti software come anche il sistema operativo da portare da 6 a 7, tipo come sta facendo SONY, così che si velocizzi il tutto.