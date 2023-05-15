Termini di ricerca

0

Carrello

Al momento non ci sono articoli nel carrello.

    • L'unico che ha tutto. L'unico che ha tutto. L'unico che ha tutto.
      Energy Label Europe F Etichetta energetica
      Per ulteriori informazioni, scarica l' Etichetta energetica (PDF 201.0KB)

      The One TV Ambilight 4K

      55PUS8518/12

      L'unico che ha tutto.

      Dai una carica di energia al tuo tempo libero con il televisore definitivo. Questo TV Ambilight 4K ti immerge in ogni spettacolo, film e gioco! Ottieni una qualità delle immagini emozionante, tutte le imperdibili app di streaming e un piedistallo facilmente regolabile per inserire una soundbar.

      Scopri tutti i vantaggi

      Disponibile in:

      Sfortunatamente, questo prodotto non è più disponibile

      Prodotti simili

      Vedi tutti Ambilight

      Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio

      Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto

      Prezzo del pacchetto

      Salta

      Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:

      Aggiungi accessori

      Questo prodotto
      The One
      - {discount-value}

      The One

      TV Ambilight 4K

      totale

      recurring payment

      L'unico che ha tutto.

      TV Ambilight 4K

      • TV Ambilight da 139 cm (55")
      • Processore P5 Perfect Picture
      • Supporta i principali formati HDR
      • Google TV™
      L'unico con la magia di Ambilight.

      L'unico con la magia di Ambilight.

      I TV Ambilight sono gli unici dotati di luci LED dietro lo schermo che si adattano a quello che stai guardando, immergendoti completamente nei colori della scena. Non potrai più farne a meno: il tuo TV sembrerà molto più grande e ti sentirai al centro di film, serie e videogame.

      The One: il TV dalle immagini mozzafiato. Processore di immagini Philips P5.

      The One: il TV dalle immagini mozzafiato. Processore di immagini Philips P5.

      Il processore Philips P5 offre immagini brillanti come i contenuti che ami. I dettagli sono notevolmente più profondi, i colori più vivaci e i toni della pelle appaiono naturali. Il contrasto è così nitido che potrai vedere ogni dettaglio e i movimenti sono eccezionalmente fluidi.

      The One: il TV con Dolby Vision e Dolby Atmos.

      The One: il TV con Dolby Vision e Dolby Atmos.

      Con Dolby Vision e Dolby Atmos, l'esperienza di visione dei tuoi film, dei programmi e dei giochi sarà straordinaria e con un suono incredibile. Potrai goderti immagini super dettagliate e sentire chiaramente ogni parola. Sperimenta gli effetti sonori, come se l'azione accadesse realmente intorno a te.

      TV sottile. Pronto per il futuro.

      TV sottile. Pronto per il futuro.

      Vuoi un TV che stia bene con l'arredo? Lo schermo pressoché privo di cornice di questo TV Ambilight si adatta a qualsiasi arredamento e il supporto regolabile in altezza è ideale per le soundbar. Usiamo imballaggi in cartone riciclato certificato FSC e documenti stampati su carta riciclata.

      Sistema home wireless Philips dotato di tecnologia DTS Play-Fi

      Sistema home wireless Philips dotato di tecnologia DTS Play-Fi

      Goditi un audio chiaro e di qualità. Se vuoi di più, il sistema Home wireless Philips con DTS Play-Fi ti consente di collegare in pochi secondi soundbar e altoparlanti wireless compatibili in tutta la casa. È anche possibile creare un sistema audio surround Home Theater utilizzando il televisore come altoparlante centrale.

      Perfetto per il gaming. 60 Hz, VRR, ritardo ridottissimo.

      Perfetto per il gaming. 60 Hz, VRR, ritardo ridottissimo.

      Non vedi l'ora di giocare? Il tuo TV Ambilight a 60 Hz con HDMI 2.1 supporta un'azione di gioco veloce e la modalità Ultra Motion Clarity offre immagini più nitide e fluide. Accendi la console e l'impostazione di input lag ultra-basso viene attivata automaticamente e la modalità di gioco di Ambilight amplifica ogni emozione.

      L'Intrattenimento che ami, con un piccolo aiuto da Google.

      L'Intrattenimento che ami, con un piccolo aiuto da Google.

      Che cosa vuoi guardare? Google TV riunisce film, programmi e molto altro, dalle tue app e abbonamenti e li organizza solo per te. Potrai ricevere suggerimenti in base alle tue preferenze e puoi anche utilizzare l'app Google TV sul telefono per modificare la tua watchlist quando sei in viaggio.

      Controllo vocale. Assistente Google. Compatibile con Alexa

      Controllo vocale. Assistente Google. Compatibile con Alexa

      Parla con il tuo assistente vocale di fiducia! Premi il pulsante Assistente Google sul telecomando e utilizza la voce per trovare film e serie TV, ottenere consigli, controllare i dispositivi domestici smart compatibili e molto altro ancora. Oppure chiedi ad Alexa di controllare il TV tramite i dispositivi compatibili con Alexa.

      Immagini ultra-nitide. Esperienza di visione eccezionale.

      Qualsiasi cosa tu stia guardando, questo TV Ambilight 4K UHD ti regalerà immagini luminose, ultra nitide e con colori ricchissimi. Inoltre, è compatibile con tutti i principali formati HDR, per immagini più dettagliate quando guardi contenuti HDR, anche nelle aree chiare e scure.

      Specifiche tecniche

      • Ambilight

        Funzioni Ambilight
        • Adattabile al colore della parete
        • Modalità Lounge
        • Modalità gioco
        • Ambilight Music
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • Compatibile con gli altoparlanti wireless Philips per la casa
        • Animazione di avvio Ambilight
        Versione Ambilight
        3 lati

      • Immagine/Display

        Dim. diagonale schermo (pollici)
        55  pollici
        Dim. diagonale schermo (metrico)
        139  cm
        Display
        LED con risoluzione Ultra HD 4K
        Risoluzione del display
        3840 x 2160
        Frequenza di aggiornamento nativa
        60  Hz
        Picture engine
        Processore P5 Perfect Picture
        Miglioramento dell'immagine
        • Dolby Vision
        • HDR10+
        • Micro Dimming Pro
        • Natural Motion
        • Ampio spettro di colori, 90% DCI/P3
        • CalMAN Ready
        • HLG (Hybrid Log Gamma)

      • Risoluzione del display

        Frequenza di aggiornamento della risoluzione
        • 576p-50Hz
        • 640x480-60Hz
        • 720p-50Hz, 60Hz
        • 1920x1080p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • 50 Hz, 60 Hz
        • 2560x1440-60Hz
        • 3840x2160p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz

      • Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

        TV digitale
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Riproduzione video
        • PAL
        • SECAM
        Guida ai programmi TV*
        EPG 8 giorni
        Indicazione forza segnale
        Televideo
        1000 pagine Hypertext
        Supporto HEVC

      • Android TV

        OS
        Google TV™
        Applicazioni preinstallate
        • Google Play Movies*
        • Google Search
        • YouTube
        • Netflix
        • Apple TV
        • BBC iPlayer
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • YouTube Music
        • Fitness App
        • Ambilight Aurora
        Capacità memoria (Flash)
        da 16 GB*
        Cloud Gaming
        Geforce Now

      • Funzioni Smart TV

        TV interattiva
        HbbTV
        Telecomando
        con sistema vocale
        Assistente vocale*
        • Google Assistant integrato
        • Telecomando con microfono.
        • Compatibile con Alexa

      • Applicazioni multimediali

        Formati di riproduzione dei video
        • Contenitori: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Formati di riproduzione della musica
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2 fino a v9.2)
        • WMA-PRO (v9 e v10)
        • FLAC
        Supporto formati sottotitoli
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Formati di riproduzione delle immagini
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • Foto 360
        • HEIF

      • Elaborazione

        Potenza di elaborazione
        Quad Core

      • Audio

        Potenza in uscita (RMS)
        20 W
        Configurazione degli altoparlanti
        2 altoparlanti full range da 10 W
        Codec
        • Dolby Digital MS12 V2.6.1
        • DTS:X
        Funzioni audio avanzate
        • A.I. Sound
        • Dialoghi chiari
        • Dolby Atmos
        • Ottimizzazione dei bassi Dolby
        • Regolazione del volume Dolby
        • Modalità notte
        • A.I. EQ
        • DTS Play-Fi
        • Mimi Sound Personalization
        • Calibrazione della stanza

      • Connettività

        Numero di collegamenti HDMI
        4
        Funzioni HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Pass-through telecomando
        • Controllo audio del sistema
        • Standby del sistema
        • Riproduzione One Touch
        Numero di USB
        2
        Connessione wireless
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band
        • Bluetooth 5.0
        Altri collegamenti
        • Interfaccia standard Plus (CI+)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Uscita audio digitale (ottica)
        • Uscita cuffia
        • Connettore di servizio
        • Collegamento satellitare
        HDCP 2.3
        Sì su tutti gli HDMI
        HDMI ARC
        Sì su HDMI2
        Funzionalità HDMI 2.1
        • eARC su HDMI 2
        • eARC/ VRR/ ALLM supportati
        • Velocità di trasmissione dati massima di 48 Gbps
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC per TV/SB Philips
        • Impostazione esterna tramite interfaccia utente TV

      • Funzioni video HDMI supportate

        HDMI 1/2
        HDMI 2.0
        Giochi
        • ALLM
        • HDMI VRR
        • Dolby Vision Game
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HLG
        • HDR10+

      • Scheda energetica UE

        Numeri di registrazione EPREL
        1533388
        Classe energetica per SDR
        F
        Consumo energetico in modalità acceso per SDR
        77  kWh/1000h
        Classe energetica per HDR
        G
        Consumo energetico in modalità acceso per HDR
        118  kWh/1000h
        Consumo energetico in modalità off
        nd
        Modalità standby in rete
        2.0  W
        Tecnologia dei pannelli
        LCD LED

      • Assorbimento

        Tensione di rete
        CA 220 - 240 V 50/60 Hz
        Consumo energetico in standby
        inferiore a 0,3 W
        Funzionalità di risparmio energetico
        • Timer per spegnimento automatico
        • Picture mute (per la radio)
        • Modalità Eco
        • Sensore luminoso

      • Accessori

        Accessori inclusi
        • Telecomando
        • 2 batterie AAA
        • Piedistallo da tavolo
        • Cavo alimentazione
        • Guida rapida
        • Brochure legale e per la sicurezza

      • Design

        Colori del TV
        Cornice grigio antracite
        Design del piedistallo
        Supporti offset grigio antracite

      • Dimensioni (lxpxa)

        Larghezza set
        1231,0  mm
        Altezza set
        720,0  mm
        Profondità set
        81,0  mm
        Peso del prodotto
        15,2  Kg
        Larghezza set (con supporto)
        1231.0  mm
        Altezza set (con supporto)
        740.0/778.0  mm
        Profondità set (con supporto)
        256.0  mm
        Peso prodotto (+ supporto)
        16.0  Kg
        Larghezza confezione
        1360.0  mm
        Altezza confezione
        840.0  mm
        Profondità confezione
        160.0  mm
        Peso incluso imballaggio
        19,5  Kg
        Larghezza piedistallo
        737.0/1014.0  mm
        Altezza piedistallo
        29.5/68.0  mm
        Profondità piedistallo
        256.0  mm
        Distanza tra i 2 piedistalli
        737.0/1014/0  mm
        Altezza del piedistallo rispetto al bordo inferiore del TV
        29.5/68.0  mm
        Compatibile con montaggio a parete
        200 x 300 mm

      Contenuto della confezione

      Altri articoli in confezione

      • Telecomando
      • 2 batterie AAA
      • Piedistallo da tavolo
      • Cavo alimentazione
      • Guida rapida
      • Brochure legale e per la sicurezza
      Badge-D2C

      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.

      Prodotti consigliati

      Prodotti visionati di recente

      Recensioni

      Diventa il primo a recensire questo oggetto

      • La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
      • L'offerta di applicazioni Android può variare a seconda del Paese. Per ulteriori dettagli, visita il Google Play Store locale.
      • Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
      • L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Dimensioni della memoria (Flash): 16 GB; lo spazio effettivo disponibile sul disco può variare (ad esempio, in base ad app preinstallate, sistema operativo installato, ecc.)
      • Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
      • È necessario un abbonamento a Netflix. Per le condizioni, visitare il sito https://www.netflix.com
      • Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon Alexa è disponibile in lingue e paesi selezionati.
      • Amazon Prime è disponibile in lingue e paesi selezionati.
      • È richiesto l'abbonamento a Disney+. Soggetto ai termini riportati all'indirizzo https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney e tutte le sue affiliate. Disney+ è disponibile in lingue e paesi selezionati.
      • Assistente Google è disponibile sui TV Philips Android con sistema operativo Android O (8) o versioni successive, in lingue e paesi selezionati.
      • Google TV è il nome dell'esperienza software di questo dispositivo e un marchio di Google LLC.
      • Google TV è il nome dell'esperienza software di questo dispositivo e un marchio di Google LLC. YouTube, OK Google e altri marchi sono marchi di Google LLC.
      © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

      La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.