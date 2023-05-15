Dai una carica di energia al tuo tempo libero con il televisore definitivo. Questo TV Ambilight 4K ti immerge in ogni spettacolo, film e gioco! Ottieni una qualità delle immagini emozionante, tutte le imperdibili app di streaming e un piedistallo facilmente regolabile per inserire una soundbar.
Sfortunatamente, questo prodotto non è più disponibile
Questo prodotto è soggetto a sgravio IVA
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
The One
TV Ambilight 4K
L'unico che ha tutto.
TV Ambilight 4K
TV Ambilight da 139 cm (55")
Processore P5 Perfect Picture
Supporta i principali formati HDR
Google TV™
L'unico con la magia di Ambilight.
I TV Ambilight sono gli unici dotati di luci LED dietro lo schermo che si adattano a quello che stai guardando, immergendoti completamente nei colori della scena. Non potrai più farne a meno: il tuo TV sembrerà molto più grande e ti sentirai al centro di film, serie e videogame.
The One: il TV dalle immagini mozzafiato. Processore di immagini Philips P5.
Il processore Philips P5 offre immagini brillanti come i contenuti che ami. I dettagli sono notevolmente più profondi, i colori più vivaci e i toni della pelle appaiono naturali. Il contrasto è così nitido che potrai vedere ogni dettaglio e i movimenti sono eccezionalmente fluidi.
The One: il TV con Dolby Vision e Dolby Atmos.
Con Dolby Vision e Dolby Atmos, l'esperienza di visione dei tuoi film, dei programmi e dei giochi sarà straordinaria e con un suono incredibile. Potrai goderti immagini super dettagliate e sentire chiaramente ogni parola. Sperimenta gli effetti sonori, come se l'azione accadesse realmente intorno a te.
TV sottile. Pronto per il futuro.
Vuoi un TV che stia bene con l'arredo? Lo schermo pressoché privo di cornice di questo TV Ambilight si adatta a qualsiasi arredamento e il supporto regolabile in altezza è ideale per le soundbar. Usiamo imballaggi in cartone riciclato certificato FSC e documenti stampati su carta riciclata.
Sistema home wireless Philips dotato di tecnologia DTS Play-Fi
Goditi un audio chiaro e di qualità. Se vuoi di più, il sistema Home wireless Philips con DTS Play-Fi ti consente di collegare in pochi secondi soundbar e altoparlanti wireless compatibili in tutta la casa. È anche possibile creare un sistema audio surround Home Theater utilizzando il televisore come altoparlante centrale.
Perfetto per il gaming. 60 Hz, VRR, ritardo ridottissimo.
Non vedi l'ora di giocare? Il tuo TV Ambilight a 60 Hz con HDMI 2.1 supporta un'azione di gioco veloce e la modalità Ultra Motion Clarity offre immagini più nitide e fluide. Accendi la console e l'impostazione di input lag ultra-basso viene attivata automaticamente e la modalità di gioco di Ambilight amplifica ogni emozione.
L'Intrattenimento che ami, con un piccolo aiuto da Google.
Che cosa vuoi guardare? Google TV riunisce film, programmi e molto altro, dalle tue app e abbonamenti e li organizza solo per te. Potrai ricevere suggerimenti in base alle tue preferenze e puoi anche utilizzare l'app Google TV sul telefono per modificare la tua watchlist quando sei in viaggio.
Controllo vocale. Assistente Google. Compatibile con Alexa
Parla con il tuo assistente vocale di fiducia! Premi il pulsante Assistente Google sul telecomando e utilizza la voce per trovare film e serie TV, ottenere consigli, controllare i dispositivi domestici smart compatibili e molto altro ancora. Oppure chiedi ad Alexa di controllare il TV tramite i dispositivi compatibili con Alexa.
Immagini ultra-nitide. Esperienza di visione eccezionale.
Qualsiasi cosa tu stia guardando, questo TV Ambilight 4K UHD ti regalerà immagini luminose, ultra nitide e con colori ricchissimi. Inoltre, è compatibile con tutti i principali formati HDR, per immagini più dettagliate quando guardi contenuti HDR, anche nelle aree chiare e scure.
Specifiche tecniche
Ambilight
Funzioni Ambilight
Adattabile al colore della parete
Modalità Lounge
Modalità gioco
Ambilight Music
AmbiWakeup
AmbiSleep
Compatibile con gli altoparlanti wireless Philips per la casa
Animazione di avvio Ambilight
Versione Ambilight
3 lati
Immagine/Display
Dim. diagonale schermo (pollici)
55
pollici
Dim. diagonale schermo (metrico)
139
cm
Display
LED con risoluzione Ultra HD 4K
Risoluzione del display
3840 x 2160
Frequenza di aggiornamento nativa
60
Hz
Picture engine
Processore P5 Perfect Picture
Miglioramento dell'immagine
Dolby Vision
HDR10+
Micro Dimming Pro
Natural Motion
Ampio spettro di colori, 90% DCI/P3
CalMAN Ready
HLG (Hybrid Log Gamma)
Risoluzione del display
Frequenza di aggiornamento della risoluzione
576p-50Hz
640x480-60Hz
720p-50Hz, 60Hz
1920x1080p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
50 Hz, 60 Hz
2560x1440-60Hz
3840x2160p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
TV digitale
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Riproduzione video
PAL
SECAM
Guida ai programmi TV*
EPG 8 giorni
Indicazione forza segnale
Sì
Televideo
1000 pagine Hypertext
Supporto HEVC
Sì
Android TV
OS
Google TV™
Applicazioni preinstallate
Google Play Movies*
Google Search
YouTube
Netflix
Apple TV
BBC iPlayer
Amazon Prime Video
Disney+
YouTube Music
Fitness App
Ambilight Aurora
Capacità memoria (Flash)
da 16 GB*
Cloud Gaming
Geforce Now
Funzioni Smart TV
TV interattiva
HbbTV
Telecomando
con sistema vocale
Assistente vocale*
Google Assistant integrato
Telecomando con microfono.
Compatibile con Alexa
Applicazioni multimediali
Formati di riproduzione dei video
Contenitori: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Formati di riproduzione della musica
AAC
MP3
WAV
WMA (v2 fino a v9.2)
WMA-PRO (v9 e v10)
FLAC
Supporto formati sottotitoli
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Formati di riproduzione delle immagini
JPEG
BMP
GIF
PNG
Foto 360
HEIF
Elaborazione
Potenza di elaborazione
Quad Core
Audio
Potenza in uscita (RMS)
20 W
Configurazione degli altoparlanti
2 altoparlanti full range da 10 W
Codec
Dolby Digital MS12 V2.6.1
DTS:X
Funzioni audio avanzate
A.I. Sound
Dialoghi chiari
Dolby Atmos
Ottimizzazione dei bassi Dolby
Regolazione del volume Dolby
Modalità notte
A.I. EQ
DTS Play-Fi
Mimi Sound Personalization
Calibrazione della stanza
Connettività
Numero di collegamenti HDMI
4
Funzioni HDMI
4K
Audio Return Channel
EasyLink (HDMI-CEC)
Pass-through telecomando
Controllo audio del sistema
Standby del sistema
Riproduzione One Touch
Numero di USB
2
Connessione wireless
Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band
Bluetooth 5.0
Altri collegamenti
Interfaccia standard Plus (CI+)
Ethernet-LAN RJ-45
Uscita audio digitale (ottica)
Uscita cuffia
Connettore di servizio
Collegamento satellitare
HDCP 2.3
Sì su tutti gli HDMI
HDMI ARC
Sì su HDMI2
Funzionalità HDMI 2.1
eARC su HDMI 2
eARC/ VRR/ ALLM supportati
Velocità di trasmissione dati massima di 48 Gbps
EasyLink 2.0
HDMI-CEC per TV/SB Philips
Impostazione esterna tramite interfaccia utente TV
Funzioni video HDMI supportate
HDMI 1/2
HDMI 2.0
Giochi
ALLM
HDMI VRR
Dolby Vision Game
HDMI 3/4
HDMI 2.0
HDR
Dolby Vision
HDR10
HLG
HDR10+
Scheda energetica UE
Numeri di registrazione EPREL
1533388
Classe energetica per SDR
F
Consumo energetico in modalità acceso per SDR
77
kWh/1000h
Classe energetica per HDR
G
Consumo energetico in modalità acceso per HDR
118
kWh/1000h
Consumo energetico in modalità off
nd
Modalità standby in rete
2.0
W
Tecnologia dei pannelli
LCD LED
Assorbimento
Tensione di rete
CA 220 - 240 V 50/60 Hz
Consumo energetico in standby
inferiore a 0,3 W
Funzionalità di risparmio energetico
Timer per spegnimento automatico
Picture mute (per la radio)
Modalità Eco
Sensore luminoso
Accessori
Accessori inclusi
Telecomando
2 batterie AAA
Piedistallo da tavolo
Cavo alimentazione
Guida rapida
Brochure legale e per la sicurezza
Design
Colori del TV
Cornice grigio antracite
Design del piedistallo
Supporti offset grigio antracite
Dimensioni (lxpxa)
Larghezza set
1231,0
mm
Altezza set
720,0
mm
Profondità set
81,0
mm
Peso del prodotto
15,2
Kg
Larghezza set (con supporto)
1231.0
mm
Altezza set (con supporto)
740.0/778.0
mm
Profondità set (con supporto)
256.0
mm
Peso prodotto (+ supporto)
16.0
Kg
Larghezza confezione
1360.0
mm
Altezza confezione
840.0
mm
Profondità confezione
160.0
mm
Peso incluso imballaggio
19,5
Kg
Larghezza piedistallo
737.0/1014.0
mm
Altezza piedistallo
29.5/68.0
mm
Profondità piedistallo
256.0
mm
Distanza tra i 2 piedistalli
737.0/1014/0
mm
Altezza del piedistallo rispetto al bordo inferiore del TV
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
L'offerta di applicazioni Android può variare a seconda del Paese. Per ulteriori dettagli, visita il Google Play Store locale.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.
Dimensioni della memoria (Flash): 16 GB; lo spazio effettivo disponibile sul disco può variare (ad esempio, in base ad app preinstallate, sistema operativo installato, ecc.)
Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
È necessario un abbonamento a Netflix. Per le condizioni, visitare il sito https://www.netflix.com
Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon Alexa è disponibile in lingue e paesi selezionati.
Amazon Prime è disponibile in lingue e paesi selezionati.
È richiesto l'abbonamento a Disney+. Soggetto ai termini riportati all'indirizzo https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney e tutte le sue affiliate. Disney+ è disponibile in lingue e paesi selezionati.
Assistente Google è disponibile sui TV Philips Android con sistema operativo Android O (8) o versioni successive, in lingue e paesi selezionati.
Google TV è il nome dell'esperienza software di questo dispositivo e un marchio di Google LLC.
Google TV è il nome dell'esperienza software di questo dispositivo e un marchio di Google LLC. YouTube, OK Google e altri marchi sono marchi di Google LLC.