The One: il TV dalle immagini mozzafiato. Processore di immagini Philips P5.

Il processore Philips P5 offre immagini brillanti come i contenuti che ami. I dettagli sono notevolmente più profondi, i colori più vivaci e i toni della pelle appaiono naturali. Il contrasto è così nitido che potrai vedere ogni dettaglio e i movimenti sono eccezionalmente fluidi.