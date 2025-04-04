Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa e Matter Smart Home. E in più, un microfono ad ampio raggio integrato per sentire chiaramente i comandi. Alimentato da Titan OS per la massima facilità e velocità, questo dispositivo garantisce un design di qualità europea e la massima sicurezza dei dati.
La tua scelta vincente con Ambilight
TV Ambilight da 139 cm (55")
4K LED
HDR10+
Dolby Atmos e DTS:X
Non tutti i TV sono uguali, alcuni sono TV Ambilight!
Grazie alle luci LED integrate che reagiscono a ogni scena, Ambilight ti avvolge in un'aura di luce colorata. Tutto l'intrattenimento che ami si espande oltre lo schermo per farti vivere ogni emozione al massimo. Una volta provato, non vorrai mai più farne a meno.
Momenti brillanti. Scene più nitide.
Ingrandisci la scena. Immergiti nei dettagli. Goditi la precisione 4K dell'immagine ben più che eccezionale. Con uno schermo Pixel Precise Ultra HD, che offre nitidezza e dettagli realistici, ti regala a ogni momento un'esperienza straordinaria.
Lasciati avvolgere dall'audio Dolby Atmos e DTS:X
Con Dolby Atmos che offre un audio esattamente come inteso dal regista, e DTS:X che crea esperienze audio 3D, ti sembrerà di trovarti all'interno della scena. Con l'aggiunta di questa dimensione extra al suono, l'esperienza sarà ancora più coinvolgente in casa.
Titan OS. Trovalo facilmente.
Tramite la piattaforma Titan OS dello Smart TV Philips, troverai tutti i tuoi contenuti preferiti in un attimo. Dai grandi sequel alle serie, dai documentari alle fiction, potrai guardare tutto ciò che desideri semplicemente premendo un pulsante. Per qualunque contenuto, troverai tutte le migliori app di streaming a portata di mano.
Collegati facilmente alle reti domestiche smart
La compatibilità con Matter Smart Home consente una perfetta integrazione con la rete domestica intelligente esistente e il microfono ad ampio raggio. Per controllare il TV dall'app Matter Smart Home o con Alexa integrato basta premere il pulsante sul telecomando e parlare. Abbassa le luci. Regola il termostato. Accendi il TV Ambilight Philips. Un unico comando per tutto. Il TV è compatibile con gli altoparlanti smart di Google e Apple AirPlay.
Controllo senza telecomando
Dai voce a ogni tuo comando. Accendi il TV quando entri nella stanza. Parla con Alexa senza alcun bisogno del telecomando. Grazie al microfono ad ampio raggio integrato e al controllo in vivavoce, puoi sederti, rilassarti e goderti tutti i tuoi contenuti preferiti sul tuo Smart TV.
Massima chiarezza a ogni parola con Vocal Boost
Ascolta ogni parola con maggiore precisione. La funzione Vocal Boost consente all'ascoltatore di alzare o abbassare il volume di dialogo senza alcun effetto sul suono in sottofondo. In questo modo non perderai neanche una frase.
Connettività a prova di gaming
HDMI 2.0 e VRR ti consentono di ottenere il meglio dalla tua console, con un'azione di gioco veloce e una grafica fluida. Mentre l'impostazione a bassa latenza si attiva automaticamente all'accensione della console, per sessioni di gioco di alto livello.
I tuoi dati sempre al sicuro
Dagli smartphone ai tablet, dai laptop agli altoparlanti smart, proteggere le informazioni personali è fondamentale. Collegandoti al TV Philips, le tue informazioni riservate sono sempre al sicuro. Grazie alla tecnologia SafeShark in grado di monitorare e verificare continuamente la tua sicurezza, potrai goderti il dispositivo in tutta tranquillità sapendo che la tua sicurezza informatica è la nostra priorità assoluta.
Design europeo con la sostenibilità in mente
Piedistallo laterale. Cornice sottile. TV LED 4K. Design di qualità europea. Con una ricerca facile e veloce dei contenuti grazie a Titan OS, ciascun singolo microscopico dettaglio si combina con gli altri, a partire già dal confezionamento in materiale riciclato certificato FSC fino al telecomando in plastica riciclata.
Specifiche tecniche
Ambilight
Funzioni Ambilight
Ambilight Suite
Adattabile al colore della parete
Modalità Musica
Modalità gioco
Sveglia alba
Versione Ambilight
3 lati
Immagine/Display
Dim. diagonale schermo (pollici)
55
pollici
Dim. diagonale schermo (metrico)
139
cm
Display
LED con risoluzione Ultra HD 4K
Risoluzione del display
3840x2160p
Frequenza di aggiornamento nativa
60 Hz
Hz
Picture engine
Pixel Precise Ultra HD
Miglioramento dell'immagine
Crystal Clear
ECO
Gioco
Compatibile con HDR10+
Home Cinema
Monitor
Film
Micro Dimming
Personale
Ultra Resolution
Risoluzione del display
Frequenza di aggiornamento della risoluzione
640 x 480 - 60 Hz,576p - 50 Hz, 720p -50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz
Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
La disponibilità delle applicazioni per lo Smart TV varia a seconda del modello del TV e del Paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv.
L'app Philips TV Remote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del Paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
È necessario un abbonamento a Netflix. Per le condizioni, visita il sito https://www.netflix.com
Amazon Prime è disponibile in lingue e Paesi selezionati
Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon Alexa è disponibile in lingue e paesi selezionati.
Il pulsante dei servizi multimediali over-the-top sul telecomando è diverso a seconda del paese. Fai riferimento al prodotto nella confezione.
Assistente Google è disponibile in lingue e paesi diversi, in base ai tipi di prodotto.
La disponibilità dei servizi di controllo vocale varia a seconda del Paese e della lingua. Per informazioni aggiornate, contatta l'assistenza clienti.
Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit e iOS sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e aree geografiche. iOS è un marchio commerciale o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza.