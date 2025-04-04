Termini di ricerca

    • La tua scelta vincente con Ambilight La tua scelta vincente con Ambilight La tua scelta vincente con Ambilight
      Energy Label Europe E Etichetta energetica
      Per ulteriori informazioni, scarica l' Etichetta energetica (PDF 199.0KB)

      LED TV Ambilight 4K

      55PUS8200/12

      La tua scelta vincente con Ambilight

      Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa e Matter Smart Home. E in più, un microfono ad ampio raggio integrato per sentire chiaramente i comandi. Alimentato da Titan OS per la massima facilità e velocità, questo dispositivo garantisce un design di qualità europea e la massima sicurezza dei dati.

      TV Ambilight 4K

      La tua scelta vincente con Ambilight

      • TV Ambilight da 139 cm (55")
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos e DTS:X
      Non tutti i TV sono uguali, alcuni sono TV Ambilight!

      Non tutti i TV sono uguali, alcuni sono TV Ambilight!

      Grazie alle luci LED integrate che reagiscono a ogni scena, Ambilight ti avvolge in un'aura di luce colorata. Tutto l'intrattenimento che ami si espande oltre lo schermo per farti vivere ogni emozione al massimo. Una volta provato, non vorrai mai più farne a meno.

      Momenti brillanti. Scene più nitide.

      Momenti brillanti. Scene più nitide.

      Ingrandisci la scena. Immergiti nei dettagli. Goditi la precisione 4K dell'immagine ben più che eccezionale. Con uno schermo Pixel Precise Ultra HD, che offre nitidezza e dettagli realistici, ti regala a ogni momento un'esperienza straordinaria.

      Lasciati avvolgere dall'audio Dolby Atmos e DTS:X

      Lasciati avvolgere dall'audio Dolby Atmos e DTS:X

      Con Dolby Atmos che offre un audio esattamente come inteso dal regista, e DTS:X che crea esperienze audio 3D, ti sembrerà di trovarti all'interno della scena. Con l'aggiunta di questa dimensione extra al suono, l'esperienza sarà ancora più coinvolgente in casa.

      Titan OS. Trovalo facilmente.

      Titan OS. Trovalo facilmente.

      Tramite la piattaforma Titan OS dello Smart TV Philips, troverai tutti i tuoi contenuti preferiti in un attimo. Dai grandi sequel alle serie, dai documentari alle fiction, potrai guardare tutto ciò che desideri semplicemente premendo un pulsante. Per qualunque contenuto, troverai tutte le migliori app di streaming a portata di mano.

      Collegati facilmente alle reti domestiche smart

      Collegati facilmente alle reti domestiche smart

      La compatibilità con Matter Smart Home consente una perfetta integrazione con la rete domestica intelligente esistente e il microfono ad ampio raggio. Per controllare il TV dall'app Matter Smart Home o con Alexa integrato basta premere il pulsante sul telecomando e parlare. Abbassa le luci. Regola il termostato. Accendi il TV Ambilight Philips. Un unico comando per tutto. Il TV è compatibile con gli altoparlanti smart di Google e Apple AirPlay.

      Controllo senza telecomando

      Controllo senza telecomando

      Dai voce a ogni tuo comando. Accendi il TV quando entri nella stanza. Parla con Alexa senza alcun bisogno del telecomando. Grazie al microfono ad ampio raggio integrato e al controllo in vivavoce, puoi sederti, rilassarti e goderti tutti i tuoi contenuti preferiti sul tuo Smart TV.

      Massima chiarezza a ogni parola con Vocal Boost

      Ascolta ogni parola con maggiore precisione. La funzione Vocal Boost consente all'ascoltatore di alzare o abbassare il volume di dialogo senza alcun effetto sul suono in sottofondo. In questo modo non perderai neanche una frase.

      Connettività a prova di gaming

      HDMI 2.0 e VRR ti consentono di ottenere il meglio dalla tua console, con un'azione di gioco veloce e una grafica fluida. Mentre l'impostazione a bassa latenza si attiva automaticamente all'accensione della console, per sessioni di gioco di alto livello.

      I tuoi dati sempre al sicuro

      Dagli smartphone ai tablet, dai laptop agli altoparlanti smart, proteggere le informazioni personali è fondamentale. Collegandoti al TV Philips, le tue informazioni riservate sono sempre al sicuro. Grazie alla tecnologia SafeShark in grado di monitorare e verificare continuamente la tua sicurezza, potrai goderti il dispositivo in tutta tranquillità sapendo che la tua sicurezza informatica è la nostra priorità assoluta.

      Design europeo con la sostenibilità in mente

      Piedistallo laterale. Cornice sottile. TV LED 4K. Design di qualità europea. Con una ricerca facile e veloce dei contenuti grazie a Titan OS, ciascun singolo microscopico dettaglio si combina con gli altri, a partire già dal confezionamento in materiale riciclato certificato FSC fino al telecomando in plastica riciclata.

      Specifiche tecniche

      • Ambilight

        Funzioni Ambilight
        • Ambilight Suite
        • Adattabile al colore della parete
        • Modalità Musica
        • Modalità gioco
        • Sveglia alba
        Versione Ambilight
        3 lati

      • Immagine/Display

        Dim. diagonale schermo (pollici)
        55  pollici
        Dim. diagonale schermo (metrico)
        139  cm
        Display
        LED con risoluzione Ultra HD 4K
        Risoluzione del display
        3840x2160p
        Frequenza di aggiornamento nativa
        60 Hz  Hz
        Picture engine
        Pixel Precise Ultra HD
        Miglioramento dell'immagine
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Gioco
        • Compatibile con HDR10+
        • Home Cinema
        • Monitor
        • Film
        • Micro Dimming
        • Personale
        • Ultra Resolution

      • Risoluzione del display

        Frequenza di aggiornamento della risoluzione
        640 x 480 - 60 Hz,576p - 50 Hz, 720p -50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

        TV digitale
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indicazione forza segnale
        Televideo
        1000 pagine Hypertext
        Supporto HEVC

      • Smart TV

        Applicazioni Smart TV*
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • App NFT*
        • Netflix*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        OS
        SISTEMA OPERATIVO TITAN
        Capacità memoria (Flash)*
        8 GB

      • Funzioni Smart TV

        TV interattiva
        HbbTV
        Assistente vocale*
        • Amazon Alexa integrato
        • Compatibile con Google Home
        • Telecomando con microfono.
        Esperienza con Smart Home
        • MATERIA
        • Control4
        • Compatibile con Apple Home
        Barra di controllo gaming
        Game Bar 2.0
        Supporto TTS

      • Applicazioni multimediali

        Formati di riproduzione dei video
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formati di riproduzione della musica
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Supporto formati sottotitoli
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formati di riproduzione delle immagini
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Audio

        Audio
        Canale 2.0
        Potenza in uscita (RMS)
        20 W
        Configurazione degli altoparlanti
        2 altoparlanti full range da 10 W
        Codec
        • Dolby Digital MS12 V2.6.2
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Funzioni audio avanzate
        • Modalità AVL
        • Bassi migliorati
        • Dolby Media Intelligence
        • Intrattenimento
        • Equalizzatore
        • Profilo uditivo
        • Modalità notte
        • Calibrazione della stanza
        • Personale
        • Potenziamento vocale
        Caratteristiche delle cuffie
        Dolby Atmos per cuffie
        Motore audio
        IntelliSound
        Altoparlante principale
        Full Range Bass Reflex (FR01A)

      • Connettività

        Numero di collegamenti HDMI
        3
        Funzioni HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Pass-through telecomando
        • Riproduzione One Touch
        • Controllo audio del sistema
        • Standby del sistema
        Numero di USB
        2
        Connessione wireless
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band
        • Bluetooth 5.2
        • Compatibile con Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Sì su tutti gli HDMI
        HDMI ARC
        HDMI 1
        Funzionalità HDMI 2.1
        • eARC su HDMI 1
        • eARC/ VRR/ ALLM supportati
        EasyLink 2.0
        • Impostazione esterna tramite interfaccia utente TV
        • HDMI-CEC per TV/SB Philips

      • Funzioni video HDMI supportate

        Giochi
        • ALLM e Auto Game
        • HDMI VRR
        HDR
        • Compatibile con HDR10+
        • HDR10
        • HLG

      • Scheda energetica UE

        Numeri di registrazione EPREL
        2269636
        Classe energetica per SDR
        E
        Consumo energetico in modalità acceso per SDR
        53  kWh/1000h
        Classe energetica per HDR
        G
        Consumo energetico in modalità acceso per HDR
        80  kWh/1000h
        Consumo energetico in modalità off
        nd
        Modalità standby in rete
        2,0  W
        Tecnologia dei pannelli
        LCD LED

      • Assorbimento

        Tensione di rete
        AC 100-240 V 50/60 Hz
        Consumo energetico in standby
        inferiore a 0,5 W
        Funzionalità di risparmio energetico
        • Timer per spegnimento automatico
        • Modalità Eco
        • Sensore luminoso
        • Picture mute (per la radio)

      • Accessori

        Accessori inclusi
        • 2 batterie AAA
        • Cavo alimentazione
        • Foglio con informazioni legali e di sicurezza
        • Telecomando
        • Piedistallo da tavolo
        • Guida rapida

      • Design

        Colori del TV
        Cornice bassa in plastica nera
        Design del piedistallo
        Piedistallo ad arco quadrato in metallo nero

      • Dimensioni

        Distanza tra i 2 piedistalli
        810  mm
        Compatibile con montaggio a parete
        200 x 100 mm
        TV senza piedistallo (L x A x P)
        1226 x 713 x 88 mm
        TV con piedistallo (L x A x P)
        1226 x 778 x 275 mm
        Confezione in cartone (L x A x P)
        1320 x 806 x 132 mm
        Peso del TV senza piedistallo
        9,9 kg
        Peso del TV con piedistallo
        10,2 kg
        Peso incluso imballaggio
        13,1 kg

      Badge-D2C

