Dolby Vision e Dolby Atmos. Audio e immagini come al cinema.

Eccellente supporto per audio e formati video Dolby significa che i contenuti HDR che guardi saranno estremamente realistici. Che si tratti dell'ultima serie da guardare in streaming o un Blu-Ray disc, potrai vedere contrasto, luminosità e colori proprio come se ti trovassi nella mente del regista. Inoltre, l'audio sarà ampio, chiaro, pieno di dettagli e profondo.