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Fuori produzione

6000 seriesTV LED ultra sottile Full HD

55PFK6300/12

4

| (13) Recensioni | 92% di utenti consiglia questo prodotto

TV LED ultra sottile Full HD

Il TV serie 6300 Full HD con Perfect Pixel HD offre prestazioni fluide e immagini dalla massima nitidezza e naturalezza. Materiali solidi, linee sottili e funzionalità uniche come Ambilight lo rendono ancora più interessante.

Vedi tutti i vantaggi
TV brand claim gold

Il 99,91% delle persone che provano Ambilight TV non vogliono più restituirlo. 1

Con Ambilight su 2 lati

TV LED ultra sottile Full HD

  • 140 cm (55")

  • TV LED Full HD

  • DVB-T/C/S/S2

Micro Dimming per ottimizzare il contrasto sul tuo TV

Micro Dimming per ottimizzare il contrasto sul tuo TV

Grazie al nostro software speciale che analizza le immagini in 6.400 parti diverse, regolandole, puoi apprezzare contrasto e qualità delle immagini per un'esperienza visiva davvero realistica.

Super Resolution crea un'immagine migliore, in ogni sua parte

Super Resolution ottimizza la nitidezza e i dettagli dell'intera immagine, parte per parte. Oltre ai miglioramenti avanzati per l'immagine completa, vengono controllati anche dettagli locali e analisi del colore. Il risultato finale è un'immagine brillante, naturale e realistica.

Il supporto centrale angolato è una sfida per la geometria tradizionale

La finitura in argento lucida del piedistallo centrale angolato, associata al collo angolato ultra sottile, crea un TV dal design perfetto per qualsiasi ambiente interno.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

13

Recensioni

92%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

23/06/2020

Suisse

Suisse

Sehr gut!

Sehr guter Fernseher,leider für unseres Alter Ton Hinten Ausgang! Aber sonst alles OK!

Pro

Alles OK

Contro

Ton Ausgang Hinten.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher

Data di utilizzo 2018-06-23

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher

Data di utilizzo 2018-06-23

21/04/2016

Österreich

Österreich

Compratore verificato

ein echtes daumen hoch produkt

echt traumhaft. hält was es verspricht. kann ich nur weiterempfehlen.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher

24/10/2015

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Grandioos product!

Mijn nieuwe televisie. Ik ben er erg blij mee. Prachtig beeld. Het gebruiksgemak van de afstandsbediening vind ik minder. Ik weet niet of het aan de afstandsbediening of aan de televisie ligt. De service van de verkoper is onvoldoende.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 6000 series 40PFK6300 Ultraslanke Full HD LED-TV

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 6000 series 40PFK6300 Ultraslanke Full HD LED-TV

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni. 

  1. La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

  2. Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

  3. Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

  4. (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.

  5. Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.