Tecnologia Perfect Natural Motion per immagini nitide e fluide

I film ti appassionano, ma desideri il meglio dall'immagine? Perfect Natural Motion è la tecnologia avanzata che elimina il tremolio per immagini fluide in movimento. I film sono registrati alla frequenza di 24 fotogrammi al secondo. Il sistema PNM quadruplica i fotogrammi a 100 al secondo, per immagini nitide e fluide.