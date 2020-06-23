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Fuori produzione
TV LED ultra sottile Full HD
Il TV serie 6300 Full HD con Perfect Pixel HD offre prestazioni fluide e immagini dalla massima nitidezza e naturalezza. Materiali solidi, linee sottili e funzionalità uniche come Ambilight lo rendono ancora più interessante.
140 cm (55")
TV LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Grazie al nostro software speciale che analizza le immagini in 6.400 parti diverse, regolandole, puoi apprezzare contrasto e qualità delle immagini per un'esperienza visiva davvero realistica.
Super Resolution ottimizza la nitidezza e i dettagli dell'intera immagine, parte per parte. Oltre ai miglioramenti avanzati per l'immagine completa, vengono controllati anche dettagli locali e analisi del colore. Il risultato finale è un'immagine brillante, naturale e realistica.
La finitura in argento lucida del piedistallo centrale angolato, associata al collo angolato ultra sottile, crea un TV dal design perfetto per qualsiasi ambiente interno.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
4.0
su 5
13
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
Witzli
23/06/2020
Suisse
Sehr gut!
Sehr guter Fernseher,leider für unseres Alter Ton Hinten Ausgang! Aber sonst alles OK!
Pro
Alles OK
Contro
Ton Ausgang Hinten.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher
Data di utilizzo 2018-06-23
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher
Data di utilizzo 2018-06-23
pmggertschi
21/04/2016
Österreich
Compratore verificato
ein echtes daumen hoch produkt
echt traumhaft. hält was es verspricht. kann ich nur weiterempfehlen.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher
Gezina
24/10/2015
Nederland
Compratore verificato
Grandioos product!
Mijn nieuwe televisie. Ik ben er erg blij mee. Prachtig beeld. Het gebruiksgemak van de afstandsbediening vind ik minder. Ik weet niet of het aan de afstandsbediening of aan de televisie ligt. De service van de verkoper is onvoldoende.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 6000 series 40PFK6300 Ultraslanke Full HD LED-TV
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 6000 series 40PFK6300 Ultraslanke Full HD LED-TV
In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.