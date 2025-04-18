Termini di ricerca

    • Il TV Ambilight con Assistente Google integrato. Il TV Ambilight con Assistente Google integrato. Il TV Ambilight con Assistente Google integrato.
      Energy Label Europe E Etichetta energetica
      LED TV Ambilight 4K

      50PUS8100/12

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Il TV Ambilight con Assistente Google integrato.

      Scopri il TV Ambilight, dove immagini straordinarie incontrano un intrattenimento incredibile. Con questo Google TV 4K non hai bisogno di scorrere all'infinito: ti basta chiedere ad Assistente Google di trovare il tuo film, programma o sport preferito. Quindi, siediti e goditi lo spettacolo.

      Scopri tutti i vantaggi

      Disponibile in:

      Il TV Ambilight con Assistente Google integrato.

      • TV Ambilight da 126 cm (50")
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos e DTS:X
      Non tutti i TV sono uguali, alcuni sono TV Ambilight!

      Non tutti i TV sono uguali, alcuni sono TV Ambilight!

      Grazie alle luci LED integrate che reagiscono a ogni scena, Ambilight ti avvolge in un'aura di luce colorata. Tutto l'intrattenimento che ami si espande oltre lo schermo per farti vivere ogni emozione al massimo. Una volta provato, non vorrai mai più farne a meno.

      Momenti brillanti. Scene più nitide.

      Momenti brillanti. Scene più nitide.

      Ingrandisci la scena. Immergiti nei dettagli. Goditi la precisione 4K dell'immagine ben più che eccezionale. Con uno schermo Pixel Precise Ultra HD, che offre nitidezza e dettagli realistici, ti regala a ogni momento un'esperienza straordinaria.

      Colore e contrasto impareggiabili con HDR10+

      Colore e contrasto impareggiabili con HDR10+

      Immagini ricche di dettagli. Una qualità dell'immagine migliorata un frame dopo l'altro. Grazie a una maggiore enfasi su colore e contrasto, anche le scene più buie o luminose diventano più visibili.

      Lasciati avvolgere dall'audio Dolby Atmos e DTS:X

      Lasciati avvolgere dall'audio Dolby Atmos e DTS:X

      Con Dolby Atmos che offre un audio esattamente come inteso dal regista, e DTS:X che crea esperienze audio 3D, ti sembrerà di trovarti all'interno della scena. Con l'aggiunta di questa dimensione extra al suono, l'esperienza sarà ancora più coinvolgente in casa.

      L'Intrattenimento che ami, con un piccolo aiuto da Google.

      L'Intrattenimento che ami, con un piccolo aiuto da Google.

      Che cosa vuoi guardare? Google TV riunisce film, programmi e molto altro, dalle tue app e abbonamenti e li organizza solo per te. Puoi ricevere suggerimenti in base alle tue preferenze e utilizzare anche l'app Google TV sul telefono per modificare la tua watchlist quando sei in viaggio.

      Compatibile con gli assistenti vocali e Apple AirPlay*

      Compatibile con gli assistenti vocali e Apple AirPlay*

      Parla con i tuoi assistenti vocali di fiducia! Premi il pulsante Assistente Google sul telecomando e utilizza la voce per trovare film e programmi, ottenere consigli, controllare i dispositivi domestici smart compatibili e molto altro ancora. Oppure chiedi ad Alexa di controllare il TV tramite i dispositivi compatibili con Alexa. Riproduci in streaming sul TV direttamente da iPhone, iPad o Mac, guarda i film dalle app e condividi le foto con gli amici presenti nella stanza.*

      Scegli le dimensioni che preferisci

      Scegli le dimensioni che preferisci

      Piccolo o grande, scegli il TV che si adatta alle tue esigenze. Da 43" fino a 65", la fantastica serie 8000 offre una vasta gamma di opzioni per assicurarti una scelta furba e perfetta per te.

      Design europeo

      Piedistallo laterale, cornice sottile ed elegante: questo è il vero design europeo. Imposta Ambilight in modalità lounge per proiettare colori meravigliosi sulle pareti, anche mentre il TV è in standby. Inoltre, il telecomando è realizzato in plastica riciclata, la confezione è in cartone riciclato certificato FSC e gli inserti interni sono stampati su carta riciclata.

      Specifiche tecniche

      • Ambilight

        Funzioni Ambilight
        • Ambilight Suite
        • Modalità di gioco
        • Adattabile al colore della parete
        • Modalità luminosa Lounge
        Versione Ambilight
        3 lati

      • Immagine/Display

        Dim. diagonale schermo (pollici)
        50  pollici
        Dim. diagonale schermo (metrico)
        126  cm
        Display
        LED con risoluzione Ultra HD 4K
        Risoluzione del display
        3840x2160p
        Picture engine
        Pixel Precise Ultra HD
        Miglioramento dell'immagine
        • Micro Dimming
        • Ultra Resolution
        • Natural Motion
        • Crystal Clear
        • Personale
        • Home Cinema
        • ECO
        • Film
        • Gioco
        • Monitor

      • Risoluzione del display

        Frequenza di aggiornamento della risoluzione
        640 x 480 - 60 Hz,576p - 50 Hz, 720p -50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

        TV digitale
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indicazione forza segnale
        Televideo
        1000 pagine Hypertext
        Supporto HEVC

      • Smart TV

        Applicazioni Smart TV*
        • Disney+
        • Apple TV
        • Netflix*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • App NFT*
        • WhaleFit
        OS
        Google TV™
        Capacità memoria (Flash)*
        16 GB

      • Funzioni Smart TV

        TV interattiva
        HbbTV
        Assistente vocale*
        • Telecomando con microfono.
        • Google Assistant integrato
        • Compatibile con Alexa
        Esperienza con Smart Home
        • MATERIA
        • Control4
        • Compatibile con Apple Home
        Barra di controllo gaming
        Game Bar 2.0
        Supporto TTS

      • Applicazioni multimediali

        Formati di riproduzione dei video
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formati di riproduzione della musica
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Supporto formati sottotitoli
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formati di riproduzione delle immagini
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Audio

        Audio
        Canale 2.0
        Potenza in uscita (RMS)
        20 W
        Configurazione degli altoparlanti
        2 altoparlanti full range da 10 W
        Codec
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        Funzioni audio avanzate
        • Modalità IA
        • Original
        • Intrattenimento
        • Musica
        • Audio spaziale
        • Dialogo
        • Personale
        • Tutti gli stili audio
        • Dialoghi chiari
        • Personalizzazione audio
        • Modalità AVL
        • Modalità notte
        Motore audio
        Motore audio di base
        Altoparlante principale
        Full Range Bass Reflex (FR01A)

      • Connettività

        Numero di collegamenti HDMI
        3
        Funzioni HDMI
        • Audio Return Channel
        • 4K
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Pass-through telecomando
        • Controllo audio del sistema
        • Standby del sistema
        • Riproduzione One Touch (attivazione automatica)
        Numero di USB
        2
        Connessione wireless
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band
        • Bluetooth 5.0
        • Compatibile con Apple AirPlay
        • Google Fast Pair
        HDCP 2.3
        Sì su tutti gli HDMI
        HDMI ARC
        Sì su HDMI3
        Funzionalità HDMI 2.1
        • eARC/ VRR/ ALLM supportati
        • eARC su HDMI 3
        EasyLink 2.0
        • Impostazione esterna tramite interfaccia utente TV
        • HDMI-CEC per TV/SB Philips

      • Funzioni video HDMI supportate

        Giochi
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Compatibile con HDR10+

      • Scheda energetica UE

        Numeri di registrazione EPREL
        2361288
        Classe energetica per SDR
        E
        Consumo energetico in modalità acceso per SDR
        53  kWh/1000h
        Classe energetica per HDR
        G
        Consumo energetico in modalità acceso per HDR
        72  kWh/1000h
        Consumo energetico in modalità off
        nd
        Modalità standby in rete
        2.0  W
        Tecnologia dei pannelli
        LCD LED

      • Assorbimento

        Tensione di rete
        CA 100 - 240 V 50 - 60 Hz
        Consumo energetico in standby
        inferiore a 0,5 W

      • Accessori

        Accessori inclusi
        • 2 batterie AAA
        • Guida rapida
        • Foglio con informazioni legali e di sicurezza
        • Piedistallo da tavolo
        • Telecomando
        • Cavo alimentazione

      • Design

        Colori del TV
        Cornice in metallo nera
        Design del piedistallo
        Supporti neri

      • Dimensioni

        Distanza tra i 2 piedistalli
        810  mm
        Compatibile con montaggio a parete
        200 x 100 mm
        TV senza piedistallo (L x A x P)
        1111 x 649 x 88 mm
        TV con piedistallo (L x A x P)
        1111 x 674 x 255 mm
        Confezione in cartone (L x A x P)
        1240 x 800 x 150 mm
        Peso del TV senza piedistallo
        8,23 kg
        Peso del TV con piedistallo
        8,39 kg
        Peso incluso imballaggio
        11,61 kg

      Badge-D2C

      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.

      • Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
      • Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
      • La disponibilità delle applicazioni per lo Smart TV varia a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv
      • L'app Philips TV Remote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp
      • La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
      • È necessario un abbonamento a Netflix. Per le condizioni, visita il sito https://www.netflix.com
      • Amazon Prime è disponibile in lingue e paesi selezionati.
      • Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon Alexa è disponibile in lingue e paesi selezionati.
      • Il pulsante dei servizi multimediali over-the-top sul telecomando è diverso a seconda del paese. Fai riferimento al prodotto nella confezione.
      • Assistente Google è disponibile in lingue e paesi diversi, in base ai tipi di prodotto.
      • La disponibilità dei servizi di controllo vocale varia a seconda del Paese e della lingua. Per informazioni aggiornate, contatta l'assistenza clienti.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit e iOS sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e aree geografiche. iOS è un marchio commerciale o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza.
      • Google TV è il nome dell'esperienza software di questo dispositivo e un marchio di Google LLC.
      • Google TV è il nome dell'esperienza software di questo dispositivo e un marchio di Google LLC. YouTube, OK Google e altri marchi sono marchi di Google LLC.
      • La disponibilità dell'app Apple TV e di Apple TV+ può variare a seconda del paese o dell'area geografica. Consulta le pagine di assistenza di Google Play e Apple Inc.
      © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

