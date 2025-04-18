Scopri il TV Ambilight, dove immagini straordinarie incontrano un intrattenimento incredibile. Con questo Google TV 4K non hai bisogno di scorrere all'infinito: ti basta chiedere ad Assistente Google di trovare il tuo film, programma o sport preferito. Quindi, siediti e goditi lo spettacolo.
Il TV Ambilight con Assistente Google integrato.
TV Ambilight da 126 cm (50")
4K LED
HDR10+
Dolby Atmos e DTS:X
Non tutti i TV sono uguali, alcuni sono TV Ambilight!
Grazie alle luci LED integrate che reagiscono a ogni scena, Ambilight ti avvolge in un'aura di luce colorata. Tutto l'intrattenimento che ami si espande oltre lo schermo per farti vivere ogni emozione al massimo. Una volta provato, non vorrai mai più farne a meno.
Momenti brillanti. Scene più nitide.
Ingrandisci la scena. Immergiti nei dettagli. Goditi la precisione 4K dell'immagine ben più che eccezionale. Con uno schermo Pixel Precise Ultra HD, che offre nitidezza e dettagli realistici, ti regala a ogni momento un'esperienza straordinaria.
Colore e contrasto impareggiabili con HDR10+
Immagini ricche di dettagli. Una qualità dell'immagine migliorata un frame dopo l'altro. Grazie a una maggiore enfasi su colore e contrasto, anche le scene più buie o luminose diventano più visibili.
Lasciati avvolgere dall'audio Dolby Atmos e DTS:X
Con Dolby Atmos che offre un audio esattamente come inteso dal regista, e DTS:X che crea esperienze audio 3D, ti sembrerà di trovarti all'interno della scena. Con l'aggiunta di questa dimensione extra al suono, l'esperienza sarà ancora più coinvolgente in casa.
L'Intrattenimento che ami, con un piccolo aiuto da Google.
Che cosa vuoi guardare? Google TV riunisce film, programmi e molto altro, dalle tue app e abbonamenti e li organizza solo per te. Puoi ricevere suggerimenti in base alle tue preferenze e utilizzare anche l'app Google TV sul telefono per modificare la tua watchlist quando sei in viaggio.
Compatibile con gli assistenti vocali e Apple AirPlay*
Parla con i tuoi assistenti vocali di fiducia! Premi il pulsante Assistente Google sul telecomando e utilizza la voce per trovare film e programmi, ottenere consigli, controllare i dispositivi domestici smart compatibili e molto altro ancora. Oppure chiedi ad Alexa di controllare il TV tramite i dispositivi compatibili con Alexa. Riproduci in streaming sul TV direttamente da iPhone, iPad o Mac, guarda i film dalle app e condividi le foto con gli amici presenti nella stanza.*
Scegli le dimensioni che preferisci
Piccolo o grande, scegli il TV che si adatta alle tue esigenze. Da 43" fino a 65", la fantastica serie 8000 offre una vasta gamma di opzioni per assicurarti una scelta furba e perfetta per te.
Design europeo
Piedistallo laterale, cornice sottile ed elegante: questo è il vero design europeo. Imposta Ambilight in modalità lounge per proiettare colori meravigliosi sulle pareti, anche mentre il TV è in standby. Inoltre, il telecomando è realizzato in plastica riciclata, la confezione è in cartone riciclato certificato FSC e gli inserti interni sono stampati su carta riciclata.
Specifiche tecniche
Ambilight
Funzioni Ambilight
Ambilight Suite
Modalità di gioco
Adattabile al colore della parete
Modalità luminosa Lounge
Versione Ambilight
3 lati
Immagine/Display
Dim. diagonale schermo (pollici)
50
pollici
Dim. diagonale schermo (metrico)
126
cm
Display
LED con risoluzione Ultra HD 4K
Risoluzione del display
3840x2160p
Picture engine
Pixel Precise Ultra HD
Miglioramento dell'immagine
Micro Dimming
Ultra Resolution
Natural Motion
Crystal Clear
Personale
Home Cinema
ECO
Film
Gioco
Monitor
Risoluzione del display
Frequenza di aggiornamento della risoluzione
640 x 480 - 60 Hz,576p - 50 Hz, 720p -50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz
Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
La disponibilità delle applicazioni per lo Smart TV varia a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv
L'app Philips TV Remote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
È necessario un abbonamento a Netflix. Per le condizioni, visita il sito https://www.netflix.com
Amazon Prime è disponibile in lingue e paesi selezionati.
Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon Alexa è disponibile in lingue e paesi selezionati.
Il pulsante dei servizi multimediali over-the-top sul telecomando è diverso a seconda del paese. Fai riferimento al prodotto nella confezione.
Assistente Google è disponibile in lingue e paesi diversi, in base ai tipi di prodotto.
La disponibilità dei servizi di controllo vocale varia a seconda del Paese e della lingua. Per informazioni aggiornate, contatta l'assistenza clienti.
Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit e iOS sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e aree geografiche. iOS è un marchio commerciale o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza.
Google TV è il nome dell'esperienza software di questo dispositivo e un marchio di Google LLC.
Google TV è il nome dell'esperienza software di questo dispositivo e un marchio di Google LLC. YouTube, OK Google e altri marchi sono marchi di Google LLC.
La disponibilità dell'app Apple TV e di Apple TV+ può variare a seconda del paese o dell'area geografica. Consulta le pagine di assistenza di Google Play e Apple Inc.