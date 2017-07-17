Buongiorno. Dopo attenta valutazioni delle impostazioni predefinite, che non mi soddisfacevano, ho scelto di di modificare lo stile immagine nell'opzione personale e mi sono concentrato per regolare i molteplici parametri come ad esempio la luminosità, il contrasto, ecc. Devo dire che ho trovato l'impostazione ottimale per il mio gusto spegnendo certi automatismi che, a mio giudizio, elaboravano troppo artificiosamente le immagini ed il suono. Fatte la regolazione la resa è stata pienamente soddisfacente: cioè immagini luminose, visualizzazioni ottimali delle gradazione di grigio, contrasto adeguato, tonalità colori ampiamente regolabile. Il sistema di retroilluminazione del pannello è un "Direct LED", che personalmente preferisco ad altri sistemi in quanto restuisce una maggiore uniformità dell'illuminazione su tutta l'area dello schermo. A mio giudizio in questo televisore, è realizzato anche un sistema, che grazie alla tecnologia "Direct Led" attua una retroilluminazione variabile come intensità: i neri sono neri effettivamente e le tonalità intermedie come luminosità sono restituite visivamente in modo tale che solo un sistema di "Dimming" locale può realizzare. In pratica sto dicendo che il sistema di dimming potrebbe essere il "Micro Dimming (Pro)" o analogo ma mi sembra strano che la Philips non metta in risalto questa caratteristica importante circa la retroilluminazione. Il suono è buono per essere realizzato senza una cassa di risonanza, anche in questo caso sorge un dubbio, cioè che sia realizzato un meccanismo fisico per aumentare un po' le tonalità medio basse e che non venga pubblicizzato adeguatamente. Ambilight è eccezionale come effetto ma io ho scelto una luminosità dell'effetto bassa in quanto guardo principalmente la tv alla sera. Sembra che lo schermo sia più grande di quello che è. Trovo che questa televisione abbia la funzione di "upscaling" delle immagini ben realizzata qualora guardi una trasmissione in sd ed abbia il parametro nitidezza che può essere impostato adeguatamente. La resa è eccezzionale con i programmi in hd e si può tranquillamente guardare il televisore anche da una distanza minima. Nel mio caso la distanza di visione è sempre inferiore ai due metri. La parte Android della TV è ancora un po' immatura e questo vale per tutti i marchi dei produttori di televisioni chiaramente alcune applicazioni girano al meglio mentre altre si piantano e questo può anche essere solo un problema degli sviluppatori di applicazioni ma temo che questo fatto non venga compreso da alcuni clienti. Nulla da dire circa la ricezione dtt e la guida programmi. Il satellite prevede una flessibile impostazione dell'lnb (scr compreso) ma non prevede, o non è ancora previsto, un ordinamento dei canali per TivùSAT. L'opzione relativa a "Canali Preferiti" sopperisce bene ad un ordinamento specifico per TivuSAT sebbene non sia prevista la possibilità di cancellare un singolo canale dai preferiti ma solo di aggiungere dei canali nuovi. L'alloggiamento per il modulo CAM/CAM+ funziona regolarmente con tessera TivùSAT e con cam dedicata: attenzione facendo zapping veloce può impuntarsi ma basta tornare alla visione terrestre per un attimo e successivamente riprendere un canale TivùSAT per riprendere la visione. Nulla da dire circa le prese hdmi, le prese usb, il WiFi che non uso per scelta, e la rete LAN che sfrutto giornalmente. Il mobile è ben studiato e realizzato e i due piedini di appoggio che sono solidi. La versione del software è stata regolarmente aggiornata semplicemente collegando internet alla televisione con la release QME164E_0.1.15.118 La targhetta del televisore è marchiata Philips - TPVision ed il televisore che ho io viene assenblato in Polonia. In altri termini sono pienamente soddisfatto. Riporto le mie personali regolazioni: Immagine -> Stile immagine: Personale Immagine -> Colore: 60 Immagine -> Contrasto: 100 Immagine -> Nitidezza: 7 Immagine -> Luminosità: 60 Immagine -> Avanzate -> Colore -> Ottimizzazione dei colori: Off Immagine -> Avanzate -> Colore -> Temperatura del colore: Naturale Immagine -> Avanzate -> Contrasto -> Modalità contrasto: Off Immagine -> Avanzate -> Contrasto -> Contrasto dinamico: Off Immagine -> Avanzate -> Contrasto -> Contrasto video: 100 Immagine -> Avanzate -> Contrasto -> Gamma: -2 Immagine -> Avanzate -> Nitidezza -> Super resolution: On Immagine -> Avanzate -> Nitidezza -> Riduzione rumore: Medio Immagine -> Avanzate -> Nitidezza -> Riduzione artefatti Mpeg: Minimo Suono -> Avanzate -> Clear Sound -> Off Ambilight -> Luminosità: 07 Questo è tutto. Buona visione con il 32PFS6401/12