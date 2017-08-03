Pixel Precise HD Engine: scopri una qualità vivace delle immagini

Pixel Precise HD ottimizza la qualità video per offrire immagini in movimento fluide e sempre nitide con uno stupendo contrasto, dettagli e profondità. Potrai goderti neri più intensi e bianchi più luminosi, colori più vivaci e brillanti e un incarnato naturale e realistico. Proprio come se anche tu fossi là.