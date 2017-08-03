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Fuori produzione

6500 seriesTV LED sottile Full HD Android™

32PFH6500/88

3

| (1) Recensione

TV LED sottile Full HD Android

Non solo un look stupendo: la serie 6500 di TV FHD con la potenza del sistema Android. Partiamo da Pixel Precise HD Engine per immagini nitide, poi aggiungiamo Ambilight, un design moderno e materiali autentici per portare ad un livello superiore la tua esperienza.

Vedi tutti i vantaggi
TV brand claim gold

Il 99,91% delle persone che provano Ambilight TV non vogliono più restituirlo. 1

Con Ambilight su 2 lati

TV LED sottile Full HD Android

  • 80 cm (32")

  • TV LED Full HD

  • Dual Core, 8 GB ed espandibile

  • DVB-T/C

Pixel Precise HD Engine: scopri una qualità vivace delle immagini

Pixel Precise HD ottimizza la qualità video per offrire immagini in movimento fluide e sempre nitide con uno stupendo contrasto, dettagli e profondità. Potrai goderti neri più intensi e bianchi più luminosi, colori più vivaci e brillanti e un incarnato naturale e realistico. Proprio come se anche tu fossi là.

Telecomando con tastiera per una semplice digitazione

Telecomando con tastiera per una semplice digitazione

Tieni il controllo. Il nostro telecomando, completamente intuitivo, è dotato di tutte le opzioni base come i tasti cursore, il controllo del volume e i pulsanti di selezione rapida. Capovolgi il telecomando e, sull'altro lato, troverai una tastiera completa per digitare il testo in qualsiasi situazione.

Elaborazione Dual Core e sistema operativo Android per prestazioni eccellenti

Elaborazione Dual Core e sistema operativo Android per prestazioni eccellenti

Con Android sul tuo TV è possibile navigare, avviare applicazioni e riprodurre video in un modo super veloce, super intuitivo e super divertente. Android sprigiona la potenza del nostro processore Dual Core per ottenere immagini rapidamente e con la massima semplicità.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.0

su 5

1

Recensione

5
4
2
1

03/08/2017

Italia

Italia

Non é più la Philips di una volta :(

La qualità video è eccellente! Però nonostante un aggiornamento e un paio di reset, spesso non si accende e bisogna staccare il cavo di alimentazione poi non sempre riesco a collegare lo smartphone alla tv

Questa revisione è stata effettuata per 6500 series 32PFH6500 TV LED sottile Full HD Android™

Questa revisione è stata effettuata per 6500 series 32PFH6500 TV LED sottile Full HD Android™

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni. 

  1. I genitori devono tenere sotto controllo i propri bambini durante la visione in 3D e verificare che non mostrino i disturbi sopraccitati. La visione in 3D non è consigliata ai bambini di età inferiore ai 6 anni poiché il loro sistema visivo non è ancora totalmente sviluppato.

  2. La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

  3. L'offerta di applicazioni Android può variare a seconda del Paese. Per ulteriori dettagli, visita il Google Play Store locale.

  4. Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

  5. Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

  6. (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.

  7. La funzionalità di Google Cast è soggetta ad applicazioni e dispositivi Google Cast Ready. Per ulteriori dettagli, visita la pagina del prodotto Google Cast.

  8. L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Le offerte delle applicazioni per lo Smart TV variano a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv.

  10. Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.

  11. La compatibilità dipende dalla versione Android 4.2 per la certificazione WI-Fi miracast o versioni successive. Per maggiori informazioni, consulta la documentazione del tuo dispositivo.