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Fuori produzione
32PFH6500/88
TV LED sottile Full HD Android
Non solo un look stupendo: la serie 6500 di TV FHD con la potenza del sistema Android. Partiamo da Pixel Precise HD Engine per immagini nitide, poi aggiungiamo Ambilight, un design moderno e materiali autentici per portare ad un livello superiore la tua esperienza.
80 cm (32")
TV LED Full HD
Dual Core, 8 GB ed espandibile
DVB-T/C
Pixel Precise HD ottimizza la qualità video per offrire immagini in movimento fluide e sempre nitide con uno stupendo contrasto, dettagli e profondità. Potrai goderti neri più intensi e bianchi più luminosi, colori più vivaci e brillanti e un incarnato naturale e realistico. Proprio come se anche tu fossi là.
Tieni il controllo. Il nostro telecomando, completamente intuitivo, è dotato di tutte le opzioni base come i tasti cursore, il controllo del volume e i pulsanti di selezione rapida. Capovolgi il telecomando e, sull'altro lato, troverai una tastiera completa per digitare il testo in qualsiasi situazione.
Con Android sul tuo TV è possibile navigare, avviare applicazioni e riprodurre video in un modo super veloce, super intuitivo e super divertente. Android sprigiona la potenza del nostro processore Dual Core per ottenere immagini rapidamente e con la massima semplicità.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
3.0
su 5
1
Recensione
Sac75
03/08/2017
Italia
Non é più la Philips di una volta :(
La qualità video è eccellente! Però nonostante un aggiornamento e un paio di reset, spesso non si accende e bisogna staccare il cavo di alimentazione poi non sempre riesco a collegare lo smartphone alla tv
Questa revisione è stata effettuata per 6500 series 32PFH6500 TV LED sottile Full HD Android™
Questa revisione è stata effettuata per 6500 series 32PFH6500 TV LED sottile Full HD Android™
In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
I genitori devono tenere sotto controllo i propri bambini durante la visione in 3D e verificare che non mostrino i disturbi sopraccitati. La visione in 3D non è consigliata ai bambini di età inferiore ai 6 anni poiché il loro sistema visivo non è ancora totalmente sviluppato.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
L'offerta di applicazioni Android può variare a seconda del Paese. Per ulteriori dettagli, visita il Google Play Store locale.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
La funzionalità di Google Cast è soggetta ad applicazioni e dispositivi Google Cast Ready. Per ulteriori dettagli, visita la pagina del prodotto Google Cast.
L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.
Le offerte delle applicazioni per lo Smart TV variano a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv.
Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.
La compatibilità dipende dalla versione Android 4.2 per la certificazione WI-Fi miracast o versioni successive. Per maggiori informazioni, consulta la documentazione del tuo dispositivo.