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Fuori produzione
24PFS4032/12
TV LED ultra sottile Full HD
Portatile e bello. Il TV Philips 4000 è stato progettato per seguirti. Grazie alla sua sagoma ultra sottile e alla cornice bianca, starà sempre bene in qualsiasi stanza.
60 cm (24")
TV LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Sappiamo che desideri un TV di piccole dimensioni, bello e funzionale e per questo il nostro team ha realizzato una cornice elegante e sofisticata di colore bianco e finiture lucide: il risultato è un design semplice e moderno che si adatta a qualsiasi tipo di arredamento per interni.
La qualità dell'immagine conta. I televisori HD normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Immagina un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
Condividi il divertimento: collega la tua chiavetta USB, la fotocamera digitale, il lettore mp3 o qualsiasi dispositivo multimediale alla porta USB situata sul tuo TV per guardare foto o video e per ascoltare musica tramite l'intuitivo browser dei contenuti su schermo.
3.5
su 5
16
Recensioni
LucaS74
02/09/2018
Italia
Ottimo acquisto
Tv dalle grandi prestazioni e caratterizzata dalla facilità di utilizzo. Design semplice ma d’effetto. Buon suono. Prodotto in linea con il marchio.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 24PFS4032 TV LED ultra sottile Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
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Yankeeuno
27/05/2018
Italia
Ottimo
Sinceramente i miei complimenti !!! Ho acquistato questo prodotto dopo averne visto diversi dello stesso tipo e modello…..ne cercavo uno che mi potesse dare tutte le caratteristiche sia di visione che di qualità, completo così non l'ho trovato, è l'unico. Per il prezzo pagato e lo sconto ottenuto è stato per me un vero affare !!! Grazie.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 24PFS4032 TV LED ultra sottile Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
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Cortinovis
18/05/2018
Italia
Buono
Il televisore molto bello. Si vede bene, tutto buono. L'unico neo è il telecomando, i tasti coi numeri dei programmi sono troppo piccoli è troppo vicini Si fa fatica a premere il canale giusto, Telecomando adatto a bambini che hanno le dita molto piccole e sottili per persone un po' su di età come me e con problemi di vista non è semplice
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 24PFS4032 TV LED ultra sottile Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
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In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.