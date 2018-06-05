Il televisore devo dire si vede molto bene una volta riuscito a regolare le numerose impostazioni di immagine. L'audio e' abbastanza basso, ma siccome e' un tv da "camera" mi sta' bene. Quello che non mi sta' bene e' la lentezza del cambio canale, che talvolta e' davvero indisponente. Ho aggiornato il software via usb, ma piu' o meno e' rimasto tale e quale. Mi rivolgo alla Philips, E' possibile trovare una soluzione?