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Fuori produzione

Monitor LCD con SmartControl Lite

246V5LAB/00

Scopri incredibili immagini LED dai colori vivaci

Scopri immagini LED brillanti grazie a questo accattivante display lucido. Dotato di altoparlanti stereo e SmartControl Lite per una scelta perfetta!

Vedi tutti i vantaggi

con altoparlanti stereo

Scopri incredibili immagini LED dai colori vivaci

  • V Line

  • 24" (61 cm)

Facile gestione delle prestazioni del display con il SmartControl Lite

SmartControl Lite è il software per il controllo del monitor con GUI basata sulle icone 3D di nuova generazione. Consente agli utenti di regolare al meglio la maggior parte dei parametri del monitor quali colore, luminosità, calibrazione dello schermo, impostazioni multimediali, gestione degli ID e altro ancora con il mouse.

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

Tecnologia LED per colori vivaci

I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.

Specifiche tecniche

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