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Fuori produzione

BrillianceMonitor LCD

230C1HSB/00

Nuovo LCD HDMI per intrattenimento Full-HD multimediale

Prestazioni ottimali, rifinitura patinata e display Full HD 1080p di alta qualità! Immergiti in una nuova esperienza multimediale grazie a funzionalità quali: ingresso HDMI, audio stereo anteriore potente, porta USB e tempo di risposta di 2 ms.

Vedi tutti i vantaggi

Nuovo LCD HDMI per intrattenimento Full-HD multimediale

  • C-line da 58 cm (23")

  • Full HD

Semplice passaggio del formato immagine da panoramico a 4:3

Semplice passaggio del formato immagine da panoramico a 4:3

Il semplice controllo del formato immagine di Philips tramite OSD consente di passare dal formato 4:3 al formato panoramico e viceversa per adattarsi al display e ai contenuti, nonché di gestire immagini di grandi dimensioni senza dover scorrere tra le schermate o visualizzare file multimediali di grandi dimensioni in formato panoramico, senza distorsioni, con modalità standard in formato 4:3.

TrueVision: prestazioni di visualizzazione di qualità

TrueVision è una tecnologia proprietaria Philips, leader del settore algoritmi e test per la regolazione dei monitor e della sintonia fine. TrueVision è una procedura completa che garantisce prestazioni visive ottimali e prevede il rispetto di norme ben quattro volte più rigorose rispetto agli standard di Microsoft Vista, per ogni singolo monitor prodotto. Soltanto Philips garantisce un simile impegno per offrire la massima precisione e nitidezza dei colori e una qualità visiva impareggiabile in ciascun monitor.

Porta USB per una riproduzione superiore dei file multimediali

Il bus seriale universale o USB è un protocollo standard per collegare PC e periferiche. Dal momento che fornisce alta velocità a un costo ridotto, USB è diventato il metodo di collegamento di periferiche più diffuso. Una porta situata sul monitor in una comoda posizione sempre in vista offre connettività rapida e ad alta velocità per i dispositivi USB. (Il supporto USB 2.0 dipende dalla configurazione USB del PC. Quando viene collegato a un PC che supporta lo standard USB 2.0, il monitor risulta compatibile).

Specifiche tecniche

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