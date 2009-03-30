TrueVision: prestazioni di visualizzazione di qualità

TrueVision è una tecnologia proprietaria Philips, leader del settore algoritmi e test per la regolazione dei monitor e della sintonia fine. TrueVision è una procedura completa che garantisce prestazioni visive ottimali e prevede il rispetto di norme ben quattro volte più rigorose rispetto agli standard di Microsoft Vista, per ogni singolo monitor prodotto. Soltanto Philips garantisce un simile impegno per offrire la massima precisione e nitidezza dei colori e una qualità visiva impareggiabile in ciascun monitor.