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Brilliance Monitor LCD
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230C1HSB/00
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Istruzioni d'uso
Tutti (3)
Sullo schermo appare: NO VIDEO INPUT (Nessun segnale video in ingresso): Non è presente il segnale d'ingresso.
Che cos'è il "tempo di risposta del monitor LCD"?
Problemi con le immagini: La posizione di visualizzazione è errata.
Immagine assente: Nessuna immagine (LED di alimentazione arancione o giallo)
Funzione Auto: Il tasto Auto non funziona correttamente.